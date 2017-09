BH presedan – kako Denis Zvizdić prikuplja potpise podrške?

Zvizdić: Odgovori na Upitnik u Briselu do kraja godine

Ako bi Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine ovih dana pokucao na vrata poslaničkih klubova i pitao da li ga i ko od poslanika podržava, ni to valjda u BiH nikoga ne bi trebalo da iznenadi.



Parlament je od njega zatražio da dostavi potpise tribuna koji stoje uz Savjet ministara. Nije precizirano kako će predsjedavajući do potpisa doći, pa je to već razbuktalo maštu, ali je, šalu na stranu, u svakom slučaju presedan u parlamentranoj praksi.

“Sam zaključak da neko prikuplja potpise, za svoju legitimnost u djelovanju, evo bolje da se ja suzdržim od komentara, siguran sam da neće biti ugodan za puno nas, koji bi sutra mogli to puno analizirati, pa kažu da sam nešto loše poslao, znači neću se oko toga izjašnjavati”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović.

Kako god ih prikupljao, ne vjerujem da će uspjeti da dobije potpise većine, poručuje Čović, za koga je situacija u parlamentu jedan od najozbiljnijih problema u BiH. Već odavno je jasno na koje adrese predsjedavajući Savjeta ministara ne bi ni trebalo da se javlja, jer potpis podrške sigurno ne bi dobio.

“Vode se neki razgovori i mi smo kontaktirani oko smjene Savjeta ministara, ali ono što je posebno indikativno i vidljivo na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma, da evo ni kolegiji PD nema većinu i potpuno je jasno da je ovakav koncept vlasti propao.

Dok pojedini poslanici poručuju da je sam zaključak ponižavanje parlamenta, kao najviše zakondavne institucije, ali i vlasti u BiH, jedan od idejnih tvoraca takvog prijedloga ne vidi ništa neobično u toj prici. Sadik Ahmetović poručuje da Zvidić ima širok izbor mogućnosti da odgovori na postavljena pitanja.

“On može pozvati predsjednike parlamentarnih stranaka recimo ili Predsjedništvo obzirom da je predložilo gospodina Zvidića, pozvati predsjednike političkih partija i da kažu postojili ili ne postoji parlamentrna većina koja pozdrzava Savjet ministra”, rekao je poslanik Nezavisnog Kluba u PD PS BiH Sadik Ahmetović.

Kompletan haos u BH parlamentu upotpunili su pojedini poslanici izjavama da je Savjet ministra smijenjen, samo im to jos niko nije rekao. Možda je Zvizdić i prikupio potpise, ali to još nije objelodanio, a neki su u šali rekli da možda i vladajuća većina dobro funkcionise, samo što to još niko nije primijetio. U ranijim izjavama predsjedavajući Savjeta ministara i njegovi zamjenici aktulenom sazivu dali su visoku ocjenu.