Bez problema u saobraćaju zbog snijega u Romaniji

Svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske regije prohodni su, a snijeg sa kolovoza očišćen je blagovremeno tako da se saobraćaj odvija bez zastoja, rekao je jutros Srni tehnički direktor “Romanijaputeva” sa Sokoca Dragan Buloščić.

“Snijeg smo cijelo veče čistili sa kolovoza tako da vozači, uz opreznu vožnju, neće imati nikakvih problema. Apelujem na vozače teretnih vozila da, ili na vrijeme stave zimsku opremu – lance, ili da u podnožjima prevoja sačekaju da naše mašine očiste eventualno nove količine snijega na kolovozu”, poručio je Buloščić.

On je pozvao sve vozače da poštuju uputstva “Romanijaputeva” i policije koja se nalazi na terenu i da maksimalno oprezno upravljaju svojim vozilima.

Prema njegovim riječima, nove padavine, kao ni trenutna niska temperatura vazduha, neće omesti dinamiku radova na tunelu Kalovita brda, čije je otvaranje najavljeno za 12. ili 13. decembar.

On je potvrdio da preduzeće “Romanijaputevi” posebnu pažnju poklanja održavanju zaobilaznog puta Kalovita brda.

Buloščić je dodao da su pravci prema Jahorini, i preko Pala i preko Trebevića, prohodni i bezbjedni za saobraćaj.

U nadležnosti “Romanijaputeva” je održavanje i čišćenje magistralnih i regionalnih puteva u Sarajevsko-romanijskoj regiji, i to od Lapišnice preko Podromanije do Han Pijeska, od Vardišta do Čajniča i drugo, a među prvim prioritetima nalaze se oba putna pravca prema Jahorini, preko Pala i Trebevića.

Ukupna dužina ovih dionica iznosi oko 600 kilometara.

