Bevanda smatra da će doći do izmjena Izbornog zakona

Junker apelovao da se do maja pronađe kompromis za Izborni zakon

Teško do izmjena Izbornog zakona: Za sada nema podrške u Domu naroda

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je da je optimista da će doći do izmjena Izbornog zakona i da će Hrvatima biti omogućeno da biraju svoje predstavnike.

“Ono što je nabitnije je da doće do izmjena Izbornog zakona koji će omogućiti primjenu rezultata izbora”, rekao je Bevanda.

On je sinoć za Radio-televiziju Republike Srpske rekao da nije dobro nesprovođenje presude Ustavnog suda u vezi sa izborom članova Doma naroda u Federaciji BiH i člana Predsjedništva BiH.

“Ne vidim razlog za opstrukciju sprovođenja presude Ustavnog suda, i to od onih koji se zaklinju u Ustav i BiH. Šta je to toliko nenormalno da se Hrvatima omogući da biraju svoje predstavnike u Domu naroda FBiH i hrvatskog člana Predsjedništva? Druga dva naroda to imaju, a Hrvati nemaju”, rekao je Bevanda.

Komentarišući poziv SDA da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nametne izmjene Izbornog zakona, Bevanda je rekao da nikada ne bi pozivao da neko nešto nametne.

“Kad neko nešto neće da uradi za stolom, da prizna ono što piše u Ustavu, a to je konstitutivnost i ravnopravnost, onda se poteže za visokim predstavnikom. Ja nikada ne bih pozivao da mi neko nešto nametne i iskreno se nadam da će opstrukcije prestati”, kaže Bevanda.

Govoreći o političkoj situaciji na nivou BiH, Bevanda je naveo da odavno nema stabilne parlamentarne većinu na nivou BiH i da to utiče i na rad Savjeta ministara.

“Većina se formira od slučaja do slučaja ili imamo i situaciju da sami poslanici predlažu zakone. To je predizborna godina koja, otkakao sam ja 11 godina u izvršnoj vlasti, nikada ranije nije počela”, rekao je on.

Osvrćući se na ekonomske teme, Bevanda je potvrdio da je direktan efekat usvajanja Zakona o akcizama BiH potpisivanje niza ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj /EBRD/ i Evropskom investicionom bankom /EIB/, čime su odblokirani davno dogovoreni poslovi.

Bevanda, koji je u utorak, 13. marta, u Banjaluci prisustvovao potpisivanju ugovora sa EIB-om o grantu EU od 6,8 miliona evra za sufinansirana izgradnje prekograničnog mosta na rijeci Savi kod Gradiške, između BiH i Hrvatske, rekao je da je time završena finansijska konstrukcija i da se nada da će taj decenijski problem ubrzo biti riješen.

“Koliko je to bitno govori i sama činjenica da je to jedan od dva `bip` prelaza, drugi je Bijača”, rekao je Bevanda.

On je podsjetio da je oko tog mosta bio problem na hrvatskoj strani i da je dugo trebalo da se sve usaglasi.

“Ukoliko tender bude ubrzo okončan, novac je osiguran, dobiće se jedan dobar graničan prelaz sa svom infrastrukturom. Nadam se da će to sve ići normalnim tokom i očekujem što prije realizaciju, a stručnjaci kažu da je vrijeme gradnje oko dvije godine”, rekao je Bevanda.

Bevanda, koji je prisustvovao i potpisivanju kreditnog sporazuima sa Evropskom investicionom bankom o dodatnom kreditnom zaduženju za 47 miliona evra za izgradnju auto-puta Banjaluka-Doboj, rekao je da je sporazum direktan efekat usvajanja Zakona o akcizama.

“To je jedan izuzetno važan prometni pravac. I ovo vam je direktan efekat usvajanja zakona o akcizama, jednostavno su odblokirani davno ispregovarani poslovi. I nadam se da će ovo doprinijeti da se on završi i da u BiH imamo što više kvalitetnih pravaca i olakšan promet ljudi i robe”, rekao je Bevanda.

On je istakao da je nakon usvajanja Zakona o akcizama, to bio četvrti kreditni sporazum u čijem je potpisivanju učestvovao.

“Stvoren je osnov, ima novca, i sada treba što prije da se završavaju poslovi i da imamo i direktene i indirektve efekte u BiH na status i ljudi i prostora na kojem živimo”, kaže Bevanda.

(Srna)