Bevanda: Prvo ispuniti uslove, pa onda ide tranša MMF-a, druge nema

Ponovo priča o akcizama: Do kraja sedmice novi prijedlog

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je da se zna ko pokreće inicijativu da u proceduru ponovo bude poslat set zakona o akcizama, odnosno da je jedini zadužen da predlaže zakone iz ove oblasti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH.

Komentarišući najavu predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića da će biti pokrenuta nova procedura i da je već obezbijeđena parlamentarna većina da ovaj zakon bude i usvojen, Bevanda je rekao da je “sve moguće ako se ima dobre volje”.

“Apsolutno da je moguće, ali opet sve završava na parlamentu BiH. Bez parlamenta ništa ne može. Druge stvari, je li sada obezbijeđena parlamentarna većina ili ne, ne mogu komentarisati. Ako ima dobre volje da se ponovo sve pokrene, onda će se i pokrenuti. Poznat je moj stav o ovom pitanju još od samog početka”, rekao je Bevanda za “Dnevni avaz”.

Kada je u pitanju aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, Bevanda je napomenuo da je stav te finansijske organizacije nepromijenjen, posebno u vezi sa isplatom druge tranše u iznosu od 155 miliona KM.

“Ako budu ispunjeni svi uslovi, a to je set zakona o akcizama, zakon o osiguranju depozita, onda ćemo i dobiti tranšu. Ali, ako ovi zakoni ne budu usvojeni, onda nećemo ni dobiti pare i sve će biti na čekanju kao do sada. To je svima jasno. Znači, prvo ispuniti uslove, pa onda ide tranša, druge nema”, zaključio je Bevanda.

(Srna)