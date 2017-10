Bevanda: Od Zakon o akcizama zavise projekti vrijedni milijardu KM

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da stranke koje su bile protiv izmjena Zakona o akcizama treba da objasne građanima BiH kolika će korist biti od njihove “populističke priče da će doći do enormnih poskupljenja”, ali i kolika je šteta što neće biti pokrenuti građevinski radovi i domaća preduzeća.

Bevanda je naveo da od izmjena Zakona o akcizama zavisi nastavak izgradnje putne infrastrukture i projekata vrijednih oko milijardu KM.

On je podsjetio da je Uprava za indirektno oporezivanje BiH 4. oktobra ponovo uputila Nacrt izmjena Zakona o akcizama u proceduru, kako bi ovaj posao bio doveden do kraja.

“Ponudili smo rješenje koje je bilo na fonu potpisanog dogovora dvoje entitetskih premijera. Većinom glasova ostali smo pri prijedlogu da akcize na gorivo budu povećane za 15 feninga i usvojene su izmjene pratećih zakona. Poznato je i ko je to do sada podržavao u parlamentu BiH, ali, nažalost, bilo je malo ruku da se to izglasa”, rekao je Bevanda za “Glas Srpske”.

On kaže da predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić treba da odgovori na pitanje zašto je ranije podržavao prijedlog izmjena ovog zakona, a sada ga ne upućuje u parlamentarnu proceduru i ne podržava.

Bevanda je rekao da mehanizam koordinacije mora da se poštuje, jer bez toga neće biti moguće sprovoditi odluke koje se donose njegovom primjenom.

“Ako želimo da na našem evropskom putu budu donošene odluke i rješenja prihvatljiva i sprovodiva na svim nivoima vlasti u BiH, onda se mehanizam koordinacije mora poštovati”, poručio je Bevanda.

On je naveo da je dokument okvirnog budžeta institucija BiH za narednu godinu upućen na usvajanje Savjetu ministara, što prethodi usvajanju nacrta tog budžeta.

“Očekujem da će na dnevnom redu, osim seta zakona o akcizama, biti i ovaj dokument, a potom i budžet za iduću godinu kako bi bio usvojen do kraja godine. I iduće godine institucijama BiH na raspolaganju biće 950 miliona KM”, naveo je Bevanda.

On je rekao da je aktuelni saziv Savjeta ministara BiH dobro počeo. “Ali, izgleda, nismo svi imali iste ciljeve, jer su neki radili sve što vodi evrointegracijama i zadatim reformama, a neki su se više bavili unutrašnjim razmiricama”, naveo je on.

