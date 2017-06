Bevanda: Na sceni politika “tapkanja u mjestu”

Ministar finansija u Savjetu ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je da su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda bili nezadovoljni zbog odluke o povećanju plata policijskim službenicima i napomenuo da ne zna odakle bi tih desetak miliona KM trebalo izvući, jer nema zakonske mogućnosti rebalansa budžeta BiH.

Bevanda je napomenuo da samo Odbor MMF-a može donijeti odluku o budućnosti aranžmana sa BiH koji je dogovoren prošle godine i to na osnovu argumenata i ispunjenih obaveza iz Pisma namjere.

“Sasvim je jasno kada obaveze nisu ispunjene da je aranžman upitan. Uostalom, druge tranše nema mjesecima jer uslovi nisu ispunjeni”, rekao je Bevanda za portal “Kliks”.

On je naglasio da je MMF bitan BiH zbog sprovođenja reformi koje su dio njihovog aranžmana, jer će te reforme čekati BiH zato što su neophodne.

“Bez reformi iz Pisma namjere, koje se opet temelji na reformskoj agendi, nema nastavka investicionih projekata drugih međunarodnih finansijskih institucija, nema podrške budžetima Svjetske banke i kredita za auto-puteve. Samim tim nema angažovanja domaćih građevinskih firmi, ni zapošljavanja naših privrednika i radnika”, pojasnio je ministar finansija BiH.

Bevanda kaže da niko nikome “nije prijetio smrću” da prihvati određene uslove MMF-a.

“Oni koji najlakše obećaju i sebi pripišu zasluge, najlakše i odustaju od onoga što su, navodno, prihvatili i kreirali. Kasnije možete slušati razne šuplje analize i procjene zašto je u završnoj fazi neprihvatljivo ono što je davno prihvaćeno. To smo gledali kroz zakon o akcizama ali, sasvim neobjašnjivo, i Zakon o osiguranju depozita koji je `pao` kao kolateralna šteta”, naveo je Bevanda.

On je ocijenio da to nije ni politika, ni politički program, već politikantstvo i neodgovornost, i da treba Odbor MMF-a da se to shvati.

“Suludo je tu išta objašnjavati. Sve ste vidjeli u Parlamentarnoj skupštini BiH kada se o tome odlučivalo. Uslove bez razloga i obrazloženja nismo ispunili. Oni koji prate, bez strasti i bez navijanja, aktuelne događaje u BiH sve vide”, dodao je Bevanda.

On kaže da je na sceni politika “tapkanja u mjestu” u očekivanju opštih izbora, te da će izostanak 550 miliona evra biti u funkciji predizborne retorike.

