Besplatna škola sportsko-rekreativnog ronjenja

Ronilački klub “Delfin” Banja Luka organizuje besplatnu školu sportsko rekrativnog ronjenja za djecu i roditelje koja će biti održana u periodu od 19. do 22. jula ove. godine.

Pravo učešća imaju porodice, jedan ili oba roditelja sa djecom uzrasta od 8 do 17 godine starosti, a svi polaznici moraju biti plivači.

Djeca ispod 8 godina starosti takođe mogu učestvovati u pojedinim radionicama projekta. U sklopu projekta, polaznici će steći teoretska i praktična znanja iz sledećih radionica:

– boravak u prirodi (voda i priobalje) / zaštita i očuvanje vodenih resursa i njihov značaj za pojedinca i društvenu zajednicu – opšti i specifični dio,

– boravak u prirodi (voda i priobalje) / opšti principi bezbjednosti za pojedinca i grupu,

– plivanje u planinskim rijekama i jezerima / plivačke tehnike i principi bezbjednosti,

– ronjenje na dah / ronilačka oprema, izbor, korištenje i održavanje,

– ronjenje na dah / ronilačke tehnike i principi bezbjednosti,

– uvod u ronilački sport / upoznavanje sa različitim ronilačkim sportskim disciplinama,

– uvod u ronjenje sa autonomnim ronilačkim aparatima i “Discovery diving”,

– takmičenje u podvodnim vještinama stečenim tokom obuke.

Raspored aktivnosti po danima je sljedeći:

19. jul, od 16.00 do 20.00 časova – teoretska i praktična obuka;

20. jul, od 16.00 do 20:00 časova – teoretska i praktična obuka, klupske prostorije kod motela “Ortodoks”, te akvatorijum na rijeci Vrbas u naselju Novoselija, Ulica Uroša Drenovića 101;

22. jul, od 16.00 do 18.00 časova – takmičenje u disciplini “Podvodne vještine” (prilagođena radionicama iz projekta) na bazenima vodenog parka “Akvana”, Aleja Svetog Save 80.

Za roditelje i djecu uzrasta od 14 do 17 godina, učesnike na projektu, 20. jula, na dobrovoljnoj bazi i takođe besplatno, predviđeno je ronjenje sa autonomnim ronilačkim aparatima uz pratnju instruktora, na dva do pet metara dubine uz kratak teoretski dio, podvodno snimanje i fotografisanje ronjenja.

Za učesnike je obezbijeđena sva neophodna ronilačka oprema, kao i hrana, osvježavajuća pića i prevoz za osobe kojima je potreban. Polaznici su dužni da obezbjede samo lične kupaće kostime i peškire.

Građani se mogu prijaviti i dobiti sve potrebne informacije putem telefona, na brojeve 065/173-180 i 065/140-313, putem elektronske pošte info@rkdelfin.org, putem fejsbuk stranice kluba @banjaluckidelfini i putem klupske internet stranice www.rkdelfin.org .

Škols ronjenja će biti održana u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu, a Grad Banja Luka je podržao ovaj projekat putem javnog poziva.