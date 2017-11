Berni Ekleston: Putin treba da vlada Evropom

Bivši izvršni direktor šampionata „Formula 1“, Berni Ekleston, koji osim za sport ima i druga različita interesovanja kao što je politika, izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin čovjek koji ga je najviše impresionirao.



Ekleston smatra i da bi Putin trebalo da vlada Evropom, jer, kako kaže, ispunjava svoja obećanja.

„Iskreno govoreći, mislim da je čovjek koji me je najviše impresionirao i koji bi trebalo da vlada Evropom – gospodin Putin, jer ako on obeća da će nešto uraditi, on to i uradi. On je prvoklasna osoba“, rekao je Ekleston u intervjuu za Fajnenšel tajms.

Upitan da li to znači da odobrava „sklonost ka autoritarnosti“, „nedostatak tolerancije prema političkim protivnicima“ i „homofobičnu politiku“ ruskog predsjednika i njegove vlade bivši izvršni direktor šampionata „Formula 1“ je rekao da to nije ništa loše.

„Kada sam ja išao u školu, ako uradiš nešto pogrešno, nastavnici bi govorili: ‘Idi i uzmi knjigu kazni i štap. Idi kod direktora i da dobiješ par ćuški.’ Ili nešto slično. Upravo time se on (Putin) i bavi“, rekao je Ekleston, prenosi Sputnjik.

Kako se navodi, Eklston u posljednje vrijeme „šokira“ britanski establišment – glasao je za izlazak zemlje iz Evropske unije, lijepo govori o radu američkog predsjednika Donalda Trampa za koojeg je rekao da je „mnogo učinio za svijet“.

(RTS)