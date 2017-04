Berić: “Ljubiju” ne treba prodati do kraja

Predsjednik Odbora za privredu u Narodnoj skupštini Dušan Berić rekao je da će to skupštinsko tijelo 4. maja odlučiti da li će u dnevni red parlamenta biti uvrštena odluka o prodaji vladinog paketa akcija u Rudnika željezne rude /RŽR/ “LJubija” koje, smatra on, ne treba do kraja prodati.

Berić je rekao danas novinarima da će se odluka o uvrštavanju u dnevni red znati istog dana nakon javnog saslušanja predstavnika “Izrael investment grupe”, “Arselor Mitala” i svih zainteresovanih strana u vezi sa prodajom akcija RŽR “LJubija”.

On je rekao da su za saslušanje juče na Odboru za privredu glasali članovi SDS-a, PDP-a, jedan samostalni poslanik i jedan poslanik iz Koalicije “Domovina”.

Berić je rekao da ne treba do kraja prodati državne akcije u RŽR “LJubija”, već da treba napraviti odnos 49 /Republika Srpska/ – 51 odsto kako bi se aktivirao kapital rudnika.

On je dodao da kupac mora imati reference da se može baviti eksploatacijom rude.

Berić je rekao da sve u vezi s prodajom akcija RŽR-a treba riješiti kroz javno saslušanje i iznošenje argumenata, a ne protestima.

Poslanik Koalicije “Domovina” Admir Čavka rekao je da predstavnici te koalicije dobijaju ponude da podrže jednu ili drugu stranu u vezi sa odlukom Vlade Srpske o prodaji akcija RŽR “LJubija”.

On je rekao da nije riječ o novčanim ponudama, te da će “Domovina” o svemu iznijeti stav nakon javne rasprave u parlamentu Srpske.

“Mi smo na skupštinskom Odboru za privredu glasali za javnu raspravu i mislimo da je to najpoštenije za javnost i građane. Da li ćemo glasati za prodaju zavisiće od toga ko da najbolju i najobjektivniju ponudu i ko nudi rješenje za budućnost RŽR-a i građana”, rekao je Čavka.

Čavka je istakao da nije došlo do raskola u tom klubu.

(Srna)