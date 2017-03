Beogradski aerodrom među najboljim u istočnoj Evropi

Već treću godinu zaredom Aerodrom “Nikola Tesla” u Beogradu zauzeo je peto mesto među najboljim aerodromima u istočnoj Evropi. Prvo mjesto je pripalo aerodromu u Budimpešti.



Nagrada je ozvaničena na ovogodišnjoj dodjeli nagrada agencije “Skajtraks”, specijalizovane za rejting u vazdušnom saobraćaju, koja je održana u Amsterdamu, saopštio je Aerodrom “Nikola Tesla”.

Kako je saopšteno, prema klasifikaciji “Skajtraksa”, najbolji aerodrom na svetu već petu godinu zaredom je aerodrom Čangi u Singapuru, a najbolji u Evropi je aerodrom u Minhenu.

Te nagrade su među najprestižnijima u oblasti avio-industrije, a izbor je napravljen na osnovu 13,82 miliona onlajn upitnika, u kojima su putnici ocenjivali 550 aerodroma širom sveta.

Istraživanje je sprovedeno među 105 različitih nacija u periodu od jula 2016. do februara 2017. godine.

Predmet istraživanja su komfor i zadovoljstvo putnika različitim segmentima aerodromske usluge, od dolaska na aerodrom, prijave na let, kupovine, transfera i bezbjednosti, sve do ulaska u avion.

(Agencije)