Beogradski advokat odbio da primi pravnika koji je diplomirao desetkom!

Jedan beogradski advokat ne želi da zaposli tek svršenog studenta Pravnog fakulteta, a razlog je zaista nevjerovatan. Problem je što je kandidat za posao bio doslovno savršen student – završio je fakultet u roku, sa prosjekom 10!

Za 99,9 odsto poslodavaca odličan uspjeh tokom studiranja bio bi najbolja preporuka za posao svakom kandidatu. U slučaju advokata Uroša Nedeljkovića, to međutim ne važi.

Njemu je u kancelariju stigla prijava za rad o kojoj većina poslodavaca sanja, ali je on odbio da je uopšte i uzme u razmatranje. Osim što, kako kaže, trenutno ne zapošljava nikog, smeta mu što se radi o kandidatu koji je tokom studiranja dobijao sve same desetke, a fakultet je završio za svega četiri godine i tri meseca, dakle u roku.

Ovjde nije važno samo knjiško znanje

– Za ovaj posao nije bitno samo knjiško znanje, već i životno iskustvo i talenat. A šta je on proživio i radio dok je studirao? To je moj stav. Drugi možda drugačije razmišljaju – navodi on.

Kako kaže, ima poznanika koji su tokom školovanja imali sjajne ocjene, ali nisu postigli naročiti profesionalni uspjeh.

– U mojoj kancelariji su gotovo svi studirali šest, sedam godina, ni ne znam kakve su ocjene dobijali na fakultetu, a svi su odlični advokati. Ne bi mi bio problem ni da zaposlim nekog ko je studirao 10 godina. Veoma je bitna radna atmosfera u kancelariji. Svaki posao može da se nauči, ali karakter osobe često može biti smetnja ili prednost u radnom okruženju – priča advokat Nedeljković.

A šta misle njegove kolege? Da li bi i one u startu odbacile prijavu za posao savršenog studenta?

Jedan od najpoznatijih advokata u Srbiji Branislav Tapušković navodi za “Blic” da ocjene tokom studiranja za posao advokata nisu toliko važne, ali dodaje da je apsurdno odbaciti nečiji CV samo zato što se radi o nekome koje imao prosjek na fakuletu 10.

” Ocjene pokazuju djelimično nečiji kvalitet. To je nekakva prednost. Na mjestu kolege, pozvao bi takvog studenta na razgovor i procijenio bi da li je za ovaj posao ili ne. Međutim, studiranje na Pravnom fakultetu je čisto bubačenje i tu nema nikakve prakse, pa ocjene ne znače da će neko zahvaljujući dobrom prosjeku biti odličan student. Važniji je talenat i snalaženje u konkretnim i nepoznatim situacijama – objašnjava Tapušković i dodaje da je zapošljavao svršene studente, ali samo sa preporukom.