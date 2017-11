Beograd i Priština da se obavežu da neće blokirati jedni druge

Beograd i Priština moraće se obavezati da neće blokirati jedni druge na putu ka EU, izjavio je njemački analitičar Bodo Veber.

Veber je istakao da je od početka bilo jasno da će na kraju dijaloga Beograda i Prištine morati da se postigne neka vrsta obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa.

“S obzirom na to da je Srbija mnogo bliže članstvu u EU nego /samoproglašeno/ Kosovo, to prvenstveno znači da će Srbija morati da se obaveže da neće blokirati članstvo Kosova u EU. To je scenario po kojem će Srbija ući u EU”, rekao je Veber za Radio Slobodna Evropa.

Veber predviđa da će se okvir pregovora o budućem obavezujućem pravnom sporazumu sigurno kretati u pravcu rješavanja svih otvorenih pitanja, među kojima su i pitanje granica i graničnog režima između Beograda i Prištine, imovinskih problema, kao i garancija punog međunarodnog subjektiviteta Kosova, uključujući i članstvo u UN.

On je dodao da će u tom kontekstu Beograd prezentovati svoje ideje o tome kako može da ispuni taj okvir, a da ne prizna Kosovo.

Veber smatra da do takvog obavezujućeg sporazuma treba sačekati jer još nije ni počela nova faza dijaloga Beograda i Prištine, kao i zato što je NJemačka, kao veliki akter u cijelom tom procesu, potpuno odsutna jer još nema novu vladu, a po svoj prilici, neće je ni dobiti do početka iduće godine.

(Srna)