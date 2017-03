Beli: Želim da budem kao Tito

Predsjednički kandidat Grupe građana “Ljubiša Preletačević Beli, Beli – samo jako” Luka Maksimović predstavio se na srpskom javnom servisu.



Njegovo predstavljanje proteklo je u tonu kakvom je započeo kampanju – šaljivo i kao parodiju na politički sistem, piše Tanjug.

Maksimović je, u ulozi Preletačevića, u ranije snimljenom video-materijalu odgovarao na brojna pitanja svog saradnika iza kamere, pa se tako dotakao tema MMF-a, statusa Kosova i Metohije, finansiranja kampanje, zašto je ušao u politiku.

Njegova glavna poruka, kako je nekoliko puta ponovio, jeste da želi da se “ovajdi”, odnosno da ima ličnu korist, ali, kako je naglasio, i da novac daje narodu, da bi, na taj način, ostao 50 godina na vlasti.

“Ja gledam da imam svoj lični interes, ali da dam i narodu. Suština je da ću krasti, da ću se vajditi, ali i da ću dati narodu. Tako treba raditi i tako smo namireni i mi i oni”, rekao je Preletačević.

Upitan da li je tačno da ga finansira američki biznismen Džordž Soros, Preletačević je odgovori da su dobrodošli svi oni koji daju novac.

“Ko da više love, taj je dobrodošao. Nebitno je ko finansira. Ko je spreman da uloži novac u nešto što je dobro, taj je dobrodošao”, rekao je Preletačević.

On je dodao i da je dobar prijatelj sa predsjednicima SAD i Rusije Donaldom Trampom i Vladimirom Putinom, i poručio da želi, kako je rekao, da bude kao nekadašnji predsjednik SFRJ Josip Broz Tito, “da pomiri i istok i zapad” kako bi se širila ljubav, a ne djeca slala u ratove.

“Treba da izađete na izbore, jako je bitno. Dosta ste sjedili kući, ništa niste radili. Suština je da sada uradite nešto novo i bitno, izađite 2. aprila na izbore i zaokružite broj pet – ; Ljubiša Preletačević Beli. Ljubi čika, bez sikiranje”, poručio je Preletačević građanima Srbije.

Preletačević, koji je kandidat Grupe građana “Ljubiša Preletačević Beli, Beli – Samo jako”, kazao je da je problem ostalih predsjedničkih kandidata što ga ne smatraju realnim, ističući da će uskoro shvatiti da je jako realan.

Kada je riječ o statusu južne srpske pokrajine, Preletačević je rekao da će da napravi “toliko bajnu i sjajnu priču” da će Kosovo, kako je rekao, samo poželjeti da se vrati.

“Izvolite, možete da se vratite, ne samo vi, već i Bugarska, Grčka… Od Mađarske do Grčke da se svi ujedinimo”, rekao je Preletačević, nazivajući to “Belom osovinom”.

Preletačević se dotakao i odnosa prema Međunarodnom monetarnom fondu i naglasio da ih treba izbaciti.

“Ne znam ko to drži. Lepo ‘out’, izlaziš iz zemlje, a sva lova kod ‘čike’. Narod zna da je lova kod mene, treba ti nešto, dođeš kod mene, pitaš treba mi za to i to, ja iskeširam sve iz džepa, odem provjerim da li si to uradio i lijepo”, rekao je Preletačević ističući da su banke i krediti nepotrebni, jer se na ovaj način gradi i vraća povjerenje među ljude.

Kandidat Grupe građana “Ljubiša Preletačević Beli, Beli – Samo jako” pozvao je građane na kraju svog termina na javnom servisu da izađu na izbore i da zaokruže broj pet, sa porukom “Ljubi čika, bez sikiranja”.

On je kasnije na Fejsbuku povodom svog predstavljanja objavio:

“Večeras ste imali priliku da vidite kako se banalizuje politika. Ostavio sam vam 5 minuta tišine da razmislite malo o svemu, prevodioci nisu mogli da prevedu pa su se mijenjali, RTS se ogradio od “neistine”, a voditeljki ništa jasno nije bilo. I sad Vučić treba nešto da priča ljubi ga čika. SAMO JAKO! AVE BELI ! 5 !”

(B92)