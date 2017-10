Belgija objavila seks vodič za sedmogodišnjake

Belgijska stranica za seksualnu edukaciju koja prikazuje vrlo eksplicitne crteže našla se na udaru kritika nakon što su odande poručili kako bi to trebala pogledati djeca sa sedam godina.

Bizarnu mrežnu stranicu pod nazivom “Alles over seks” ili u prevodu “Sve o seksu” osnovao je Centar za seksualno zdravlje Sensoa. Na stranici se opisuju i ilustruju eksplicitni aspekti seksa, od kontracepcije i polno prenosivih bolesti do različitih seksualnih položaja i seksualnih igračaka.

Belgijskoj se djeci tako pokazuju tehnike oralnog seksa. Tehnika kolibrić objašnjena je kao: “Učinite sa svojim jezikom brzi pokret preko penisa, baš kao što čini kolibrić krilima. Svugdje možete primijeniti ovu tehniku, od testisa do vrha penisa.”

Mrežna je stranica izvorno namijenjena 15-godišnjacima, ali je takođe preporučena djeci od sedam godinama u belgijskim školama. Frederic Leire, otac dvoje djece u dobi od sedam i devet godina, rekao je da su njegova djeca dobila sporni vodič u školi. Kaže kako je bio šokiran kada je vidio koliko je ta stranica eksplicitna.

“Čak bih to nazvao perverzijama. U redu je da postoji nešto takvo, ali ne mislim da će djeca postavljati pitanja poput koliko seksualnih poza postoji i trebaju li stimulanse za seksualne užitke”, kaže.

