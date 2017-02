Bektić za ATV: Krivi smo što biramo najgore

“Da se više ne biste svađali zbog fotelje zamjenika načelnika opštine, predlažem vam da mene imenujete na tu funkciju, dok se vi ne dogovorite”.

Zbog te rečenice nema ko nije čuo za Emina Bektića iz Srebrenice, čovjeka koji se ponudio da “smiri situaciju” u opštini. Sročio je zahtjev i predao ga srebreničkoj administraciji. Odgovor još nije dobio ali jeste pažnju regionalne javnosti.

“Da im makar kažem da su nesposobni vladati jer smo mi krivi, birači, koji smo glasali za njih. Izabrali smo najgore”, kaže Bektić.

Čovjek koji živi u prirodi i koga nazivaju gorštakom nema lijepe riječe za domaće političare. Kaže da narod vode u propast. A to ga i ne čudi.

“Oni kao školovani, svi nekako imaju znanje a niko nikoga ne poštuje”, poručuje Emin.

Takvi političari ne mogu da poštuju ni narod, priča Emin. Mada kaže da su ljudi sami krivi zbog ovakvih vođa jer su ih sami i birali. Ipak, pita se imaju li političari granice.

“Ja imam konje pa kad mu kaže “ehaa”, on stane. Njemu ili vikao stani, molim te, izvini… ma u njih to nema. To je u njih negdje izostalo, a gdje su izgubili, nemam pojma”, rekao je Bektić.

Emin objašnjava da je odličan kandidat za zamjenika načelnika jer ima bogato životno iskustvo, poznaje balkanske jezike, orjentalistiku, napola je sa njemačkim, odličan sa romskim jezikom, plus, samoprozvani je istoričar.

Pritom, sve bi radio volonterski. I to nije sve. Može da se pohvali velikim bogatstvom – svojim ćerkama. Sigurno ste ih, već, vidjeli, makar na fotografijama.

To su ljepotice koje jašu konje na snijegu i koje su, malo koga, ostavile ravnodušnim. Kao i njihov otac.