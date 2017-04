Beker poručio Noletu: Vrijeme je da očistiš patike i popraviš reket!

Boris Beker i Novak Đoković – ima neka tajna veza! Možda više ne sarađuju zajedno, ali legendarnom Nijemcu je stalo do bivšeg učenika. Iskusni stručnjak je gledao meč Federera i Kirjosa na turniru u Majamiju i riješio da pošalje snažnu poruku našem asu!

Beker je komentarisao čitav meč na Tviteru, a kao da se u jednom trenutku iznervirao. Kao da mu se smučilo da gleda dobre okršaje u kojima ne igra naš as.

I hope my man @DjokerNole is watching this …it’s time for you to clean your shoes and fix your racket and get back to business…

— Boris Becker (@TheBorisBecker) April 1, 2017