Bećković: Šta će Milu glasovi iz crnogorskih brda, kad ima podršku Haradinaja

Pretpostavljam da je to što je Haradinaj podržao Mila ključna podrška,jer kad ona izostane, onda će možda o svemu odlučivati i narod Crne Gore, rekao je Matija Bećković, komentarišući predstojeće predsedničke izbore u Crnoj Gori.

“Po mom osjećanju, sadašnja crnogorska vlast je pobjedila svoj narod, ona ima više glasova u Gusinju, Rožajama, Sjenici, Plavu, nego u Pivi, Morači, Rovcima i u svih sedam crnogorskih brda. Možda bi bila ideja da ta brda i ne glasaju, jer kako god glasali – to je nevažno”, rekao je Bećković.

On je za “Sputnjik” istakao da mu je žao ljudi koji se pojavljuju kao protivkandidati jer oni samo daju legitimitet kandidatu.

Upitan da li ova “ključna podrška” znači i ohrabrenje ideje da imovina SPC bude oduzeta vlasniku i postane kulturno dobro države Crne Gore, Bećković je odgovorio da bi Haradinaj na to pitanje odgovorio mnogo bolje i tačnije od njega, jer je on upućeniji u dalji tok događaja.

U osvrtu na dešavanja u Crnoj Gori, Bećković je rekao da po njegovom osjećanju, ono što se tamo događa ne zaslužuje da se zove Crna Gora.

“NJu i oni sve češće zovu `Montenegro`. To je jedina država koja nema ime na svom jeziku”, ukazao je Bećković.

On je naglasio da bi unuk Alekse Marinkova danas plakao nad državom “koje više nema, koja se uputila nekuda kuda niko nikada nije ni u snu snio da se može uputiti”.

“Ona je raskinula sa samom sobom, napustila sebe. I krenula ispočetka, u neizvjesnost, u čiju budućnost ja, opet, ne mogu da vjerujem. Jer kako bih vjerovao u vječnost jednog mjehura?”, rekao je Bećković.

On, međutim vjeruje da je to nešto “od danas do sutra”, nešto na vodenoj podlozi, što možda ne bi trebalo ni uzimati za ozbiljno.

“Eto, kad god, recimo, ja nekome tamo predložim da moju majku koja je sahranjena u Kolašinu iščeprljam i donesem u Beograd, jer ona nije mislila da počiva u inostranstvu — oni moji stari koji su tamo kažu mi: `Koješta, mi smo preživjeli mnogo veća čuda, pa ćemo nadživeti i ovo`”, rekao je Bećković.

(Srna)