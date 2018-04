Beba rođena u helikopteru na putu do Splita

Plenković: Tri mjeseca do finalizacije slučaja "Agrokor"

U helikopteru Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva tipa „Mi-8 MTV“ jutros u 4:45 sati na hitnom medicinskom letu sa Brača rođena je beba. Majka je rodila djevojčicu neposredno prije slijetanja helikoptera na heliodrom KBC-a Split, na Firulama.

Srećnom trenutku porođaja svjedočila je posada Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. vazduhoplovne baze: kapetan natporučnik Sebastijan Trepšić, kopilot natporučnik Tomislav Barbir i tehničar letač nadnarednik Zdenko Kačarić, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kapetan posade natporučnik Trepšić rekao je kako se sve odvijalo vrlo brzo, budući da sam let traje desetak minuta.

„Sve je proteklo bez komplikacija, majka i djevojčica su dobro i to je za letačku posadu bio najljepši završetak dežurstva. Prekrasan je to osjećaj koji pamtite cijeli život. To je ono što čini ljepotu letenja i ovog poziva, jer osim humanih misija spasavanja ljudskih života u prilici smo da svjedočimo i rađanju jednog novog života“, istakao je Trepšić.

(rts)