Bivša supruga o “mutnim” poslovima gradonačelnika Beograda: Ucjene, skrivena imovina, Savamala

Nakon razvoda od gradonačelnika Beograda, Marija Mali izgubila je starateljstvo nad djecom. Prijavu koju je zbog fizičkog napada podnijela protiv bivšeg supruga sud je odbacio, a otpuštena je i s posla.



Tabloidi su je lažno optuživali, a ona tvrdi da joj bivši suprug Siniša Mali i dalje upućuje prijeteće poruke, podsjećajući je na moć koju ima.

Pojavljivanje u javnosti za nju je, kako kaže, posljednja linija odbrane. U intervjuu za KRIK ona je govorila o ponašanju bivšeg supruga poslije razvoda, ali i kako je bila primorana da učestvuje u sumnjivim poslovima u koje ju je tokom braka uključivao.

Tako je bila ucijenjena da mu pomogne da slaže Agenciji za borbu protiv korupcije o svojim prihodima. Postavljao ju je na mjesta direktora predstavništava ofšor kompanija, bez objašnjenja čemu neke od tih firmi služe. Ona sada otkriva detalje o imovini koju Mali ne vodi na svoje ime, o njegovom učešću u slučaju Savamala i drugim sumnjivim poslovima.

Marija Mali je za većinu tvrdnji pokazala dokaze u vidu prepiski, ovjerenih izjava, računa i drugih dokumenata.đ

Jedna od najneugodnijih situacija, kako je Marija Mali objasnila za Krik, bila je kada ju je bivši suprug natjerao da potpiše lažnu izjavu o prihodima namenjenu Agenciji za borbu protiv korupcije. Na taj način, Mali je prikrio 95 hiljada evra – novac čije poreklo nije mogao da objasni državnoj instituciji.

„On je kao funkcioner bio dužan da podnosi izvještaje koji se ne tiču samo njega, nego i mene. Agencija je vidjela razliku u količini novca koji sam trošila i plate koju sam primala u ’Henkelu’.“

Marija je za KRIK objasnila da je to novac koji je Siniša Mali donosio u kešu i davao joj da uplaćuje na svoj račun, a onda ga je ona trošila sa svoje kreditne kartice na potrebe porodice. Razlika od 95 hiljada evra nastala je u periodu od 2013. do 2016. godine. Siniša Mali supruzi nikada nije objasnio odakle mu keš. Dio para joj je predavao u evrima, dio u dinarima.

„Kada god sam zadužila svoju kreditnu karticu, Siniša mi je dao novac kojim sam oplatila zaduženje i tako se napravila razlika u potrošnji u odnosu na moju zaradu. Ja sam bila majka troje djece i brinula o njima, kući, porodici, dok je on brinuo o finansijama. Ono što je želeo sa mnom da podeli, delio je. Od trenutka kada je počeo da radi za vladu, mislim da je 90 odsto stvari prestao da dijeli sa mnom. Zato su se naši odnosi pogoršali. Ja više nisam imala uvida u to šta Siniša radi, s kim se viđa. Pretpostavljam da su to bile, ne znam, poslovne tajne, da ne smije supruga da zna. Dok je radio i imao svoju privatnu firmu, koliko-toliko sam i znala.“

Pošto nije mogao da objasni porijeklo tih 95 hiljada evra, Siniša Mali je sa advokatom osmislio alibi da zavara Agenciju, kaže Marija. Odlučili su da iskoriste činjenicu da joj je nedavno preminuo otac.

Intervju u cjelosti pročitajte na ovom linku.

(Krik)