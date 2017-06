Basketaši Srbije izbacili Amerikance sa Svjetskog prvenstva

Reprezentacija Srbije u basketu 3×3 savladala je selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 17:14 u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Nantu.

Srpski basketaši za prolaz u finale igraće protiv boljeg iz duela Ukrajina – Francuska.

U drugom polufinalu sastaće se Slovenija ili Katar i Holandija ili Rusija.

Borbe za finale održaće se od 17.15 i 17.45, dok je veliko finale na programu od 21.30.

Amerikanci ovako nisu uspjeli da se revanširaju selekciji Srbije za poraz koji su doživjeli prošle godine u finalu u kineskom Gvangdžou.

Aktuelni šampion svijeta nastavio je se odličnim partijama, iako su bili prilično nervozni u nekim djelovima meča. Od starta meča viđena je ujednačena igra, a ekipe su se međusobno smijenjivale u vođstvu.

Igra je obilovala žestokom borbom, kakva priliči samo basketu. Utakmice je prelomljena krajem meča, kada je Marko Ždero pogodio veoma važnu trojku. Od tog trenutka Srbija nije ispuštala prednost, pa je na kraju zasluženo slavila.

