Bartri u napadu slomljena ruka i izrešetana šaka

U bombaškom napadu, koji se dogodio sinoć u Dortmundu uoči utakmice Borusija – Monako, povrijeđen je igrač Mark Bartra, koji je operisan.

Njemu je prilikom eksplozije u blizi autobusa sa fudbalerima Borusije slomljena ruka, a šaka mu je bila izrešetana slomljenim staklom.

Napad se dogodio na putu od hotela prema stadionu, deset kilometara od Vestfalena, kada je eksplodiralo nekoliko naprava koje su bile ostavljenje u zbunju pored puta.

Bartra je odmah nakon eksplozije u kojoj je pogođen komadićima stakla prebačen u bolnicu i operisan, objavila je Borusija na svom zvaničnom sajtu.

.@MarcBartra undergoes operation on arm and hand. Get well soon, Marc! https://t.co/sSmm76dGef pic.twitter.com/jylCuOPEGU

— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017