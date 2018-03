Barselona: Eskalirao sukob Katalonaca i španske policije VIDEO

Večeras je u Barseloni eskalirao sukob demonstranata sa katalonskim zastavama i španske policije i situacija prijeti da izmakne kontroli.

Hiljade Katalonaca je izašlo na ulice da protestuju zbog hapšenja njihovog donedavnog predsjednika Karlesa Puđdemona koji je uhapšen u Njemačkoj po nalogu španskog pravosuđa.

POLICE FIRES WARNING SHOTS AT CATALAN PROTEST IN BARCELONA — WITNESSES pic.twitter.com/8zslPF1pbq (via @324cat )

— Gregor Peter (@L0gg0l) 25. ožujka 2018.