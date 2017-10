Banjaluka: Zumba kao idealan način vježbanja (VIDEO)

Ukoliko tražite zabavan i efikasan način vježbanja onda je to sigurno sve popularnija zumba, budući da smanjuje potkožno masno tkivo, jača se muskulaturu, poboljšava koordinaciju, ali i raspoloženje.



Zumba je “rođena” u Kolumbiji i odmah stekla popularnost jer efikasno vježbanje čini zabavnim i opuštenim. Kombinujući brze i spore ritmove popularne muzike različitih žanrova, zumba spaja kvalitetne vježbe s elementima sambe, rumbe, salse, hip-hopa i ostalih plesova. Konačni proizvod je spoj dinamične vježbe i elemenata latinoameričkih plesova, zbog kojeg se više osjećate kao da ste na dobroj zabavi umjesto u dosadnoj teretani.

Čas zumba fitnessa traje 55 minuta. Započinje zagrijavanjem gdje se koriste osnovni koraci iz različitih plesova. Slijedi dio tokom kojeg se postepeno različitim kombinacijama osnovnih koraka i ritmova podiže intenzitet vježbanja te prelazi iz jedne vrste plesa u drugu. Nakon „kardio“ dijela slijedi tzv. cool down (smirivanje intenziteta) te istezanje ili vježbe snage.

Uz skladno tijelo i dobru kondiciju, glavni cilj zumbe je upravo zabava. Zabavni ritmovi, jednostavni plesni koraci i vesela atmosfera ljudima stvaraju želju da dolaze na treninge, da budu uporni i vježbaju u kontinuitetu. Osim toga, zumba je namijenjena svim uzrastima, bez obzira na plesno iskustvo, kondiciju ili pol.

Zašto je zumba fitnes dobar?

Zumba fitnes, dobar je jer uz vježbe praćene ritmičkim pokretima tijela, istovremeno pojačava i formira kondiciju, uspostavlja dobar i uravnotežen srčani ritam, a na taj način i cirkulaciju, zateže mišiće, posebno one u regiji leđa, abdomena i nogu, poboljšava koordinaciju pokreta, ojačava izdržljivost mišića i kičmenog stuba i istovremeno, doprinosi smanjenju stresa jer budi u vama osjećaj za ritam i pokreće pozitivne misli i energiju.

Takođe, s obzirom na to da su treninzi zumba fitnesa izuzetno dinamični i iziskuju dosta uložene energije, fantastični su za sagorijevanje viška kalorija, čak i do 450 kalorija za sat vremena, ali jedino na šta upravo zbog te činjenice treba da obratite pažnju, jeste da sa sobom na ovaj trening obavezno ponesete dovoljnu količinu vode, jer u protivnom veoma lako može doći do dehidracije organizma i prekomjernog zamora.

Pogledajte kako izgleda zumba trening u Banjaluci!

Dodatni savjeti:

Treninzi zumba fitnesa mogu vam biti znatno interesantniji ako ih realizujete u dobrom i prijatnom društvu, recimo sa dobrom prijateljicom.

Za svaki trening obucite se tako da imate maksimalnu pokretljivost jer zumba fitnes to svakako zahtijeva.

Ukoliko imate neke ozbiljnije zdravstvene komplikacije, nemojte započinjati trening prije konsultacije sa svojim ljekarom.

(ATV)