Banjaluka uskoro dobija urbanistički plan

Obnova saobraćajnica, uređenije ljetne bašte, više zelenila – to je prvo na listi novog Urbanističkog plana Banjaluke.

Već na prvoj sjednici Savjeta za izradu plana obećavaju da će ostvarili viziju “Udobnog grada”. Priznaju da trenutno stanje nije zavidno, pa ih, kažu, čeka veliki posao.

“Da ide ka kako bi se reklo “well being city”- grad udoban za život, da obnovi svoje industrijske potencijale koji su nekad davno bili izuzetno moćni. Recimo jedan detalj, Banjaluka je na nivou SFS imala, to kažu stručni ljudi Savjeta, najefikasniji sistem daljinskog grijanja. To ja nisam znao, recimo. E sad ona to treba da zanovi”, navodi Ivan Rašković, arhitekta Grada Banjaluka.

To će, nada se gradski arhitekta, realizovati urbanističkim planom. Život u gradu Savjet će nastojati da olakša i osobama sa invaliditetom, pa bi konačno trebalo da uklone i arhitektonske barijere.

“Ja lično bih inicirao, ukoliko postoji mogućnost, nešto što ja radno zovem aktuelni razgovori. To bi bili unaprijed zakazani okrugli stolovi sa različitim kategorijama stanovnika”, rekao je Rašković.

Zato već razmatraju da u užem centru grada zabrane nove gradnje, dok se konačno ne uspostavi novi urbanistički plan. Da je mnogo toga sporno priznaje i prvi čovjek Banjaluke.

“Grad je u proteklih 20-ak godina imao mnogo primjedbi na urbanistički razvoj, na beton, na uništavanje zelenih površina, na čak dobrim dijelom haotičnu gradnju i ovo je veliki izazov”, rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Banjaluka je bez urbanističkog plana bila 27 godina. Do konačne verzije novog, sa Raškovićem će sarađivati stručnjaci iz Srbije, Hrvatske i Slovenije.