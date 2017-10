Banjaluka: Upozoravaju na lažnog humanitarca i prevaranta

U Udruženju “Budi DRUGačiji” obratili su se javnosti sa saopštenjem u kojem upozoravaju na Mirka Majkića za kojeg kažu da je lažni humanitarac i prevarant.

Kažu da su odlučili da reaguju kako ne bi opet došao u priliku da prevari nekoga.

Ističu da je Mirko Majkić prošle godine samoinicjativno krenuo na hodočašće sa ciljem prikupljanja humanitarne pomoći za Milanu Gajić.

“Ljudi su uplaćivali novac na račun Milanih roditelja i tako je Mirko stekao ogromno povjerenje porodice. Po povratku, organizovao je humanitarni koncert folkora (18.09.2016. godine) u Narodnom pozorištu Republike Srpske, u čemu su mu pomoć pružili i naši volonteri”, kažu u Udruženju.

Napominju da su dobronamjerni građani Banjaluke svoje priloge, namijenjene liječenju Milane Gajić, ubacivali u kutije postavljene u holu pozorišta. Nakon koncerta, Mirkovi saradnici su navodno kutije uzeli, a na otvaranje istih, niko od volontera nije pozvan. Objašnjavaju da zapisnik o prikupljenim prilozima nikada nije napravljen, tako da je tačan iznos prikupljenih sredstava njima ostao nepoznat, a samo je u medijima sutradan objavljena informacija da je prikupljeno 1300 KM. Ono što je najgore u cijeloj priči jeste to da čak ni taj iznos novca nije uplaćen na račun porodice Gajić ni do dan danas, ističu u Udruženju.

“Ovih dana Mirko je krenuo na još jedno hodočašće za našeg sugrađanina Miroslava Mirnića, zbog čega smo odlučili da se javno oglasimo. Ne bismo željeli da još jedna porodica bude prevarena u najtežem trenutku za nju. Kolege iz drugih humanitarnih organizacija i ljudi koji su već imali negativna iskustva s njim su nas upozoravali da se radi o lažnom humanitarcu, ali jednostavno nismo mogli da povjerujemo u to. Ipak, izgleda da Mirko Majkić ima dobro razrađen šablon po kojem radi, a to je da prvo stekne povjerenje porodice, a potom to isto povjerenje zloupotrijebi na najgori mogući način. Ne sporimo da je možda nekada i nekome pomogao, ali u našem slučaju je iskoristio ranjivost porodice Gajić (Milana je u tom trenutku bila u komi), neiskustvo naših mladih volontera i dobronamjernost naših sugrađana, te prisvojio prikupljenu novčanu pomoć, predstavljajući se pri tome se kao veliki humanitarac i pobožan čovjek. O svemu ovome mogu posvjedočiti naši volonteri, porodica Gajić i brojni drugi humanitarni radnici”, kaže se u saopštenju.

Zbog Mirka Majkića i nekih drugih, njemu sličnih ljudi, UG „Budi DRUGačiji“ zajedno sa drugim udruženjima i humanitarnim organizacijama je pokrenulo osnivanje Saveza humanitarnih organizacija i udruženja građana, čiji će prvi zadatak biti inicijativa za izmjenu Zakona o udruženjima i fondacijama RS, kako bi prikupljanje sredstava i organizaciju humanitarnih akcija mogla da sprovode isključivo pravna lica, a u cilju što efikasnijeg sprečavanja zloupotrebe prikupljene finansijske pomoći.

(ATV)