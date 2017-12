Banjaluka: Svađa zbog uređenja potoka dovela do tužbi

Do kraja sedmice zvaničan izvještaj o šteti u Studenstkom domu

Uređenje potoka Podstranac, umjesto očekivane koristi mještanima banjalučkog naselja Paprikovac, stvorilo je samo brojne probleme, i to jer se Grad i izvođač radova, tvrde stanari, ne pridržavaju projekta.

Veliki projekat UNDP i Grada za sanaciju bujičnog vodotoka, kako bi se spriječilo plavljenje prilikom jačih kiša, poslije dva mjeseca radova samo je podigao tenzije u naselju Paprikovac.

Mještani ogranka Ulice Davida Štrpca su jedva čekali da počne uređenje potoka Podstranac, međutim nezadovoljni, sada su i sami obustavili radove na jednom dijelu.

Boro Đukanović, vlasnik parcele uz potok, razočaran je kako se nadležni odnose prema ovom projektu, koji su on i sve komšije s nestrpljenjem očekivali godinama.

– Niko ne poštuje projektni plan, po kojem potok treba vratiti u njegov prvobitni tok i onda tek urediti. Neke komšije godinama su nasipale zemlju kako bi sebi proširili plac i tako su izmjenili korito Podstranca za čak sedam metara. Umjesto da se sada konačno sve vrati kako je i bilo, nadležni idu linijom manjeg otpora, neće niko da se zamara sa imovinskim odnosima – revoltiran je Đukanović.

On se zato žalio Gradskoj upravi i stopirao radove pored svoje kuće, a spreman je čak, i da ide sa tužbom, ako se, kaže, ne bude poštovao zakon.

– Projekat postoji, samo po njemu treba raditi, ali oni nisu čak ni geometre izveli. Prije pet godina, bila je gradska inspekcija i donijela rješenje da se potok vrati u prethodno stanje, da se sa ovog dijela ukloni nasuta zemlja i zasađeno rastinje. To do danas nije urađeno, niti su nadležni više to kontrolisali, a sada još hoće da ignorišu svoju odluku- negoduje Đukanović.

Priča kako je prije osam godina građevinsku dozvolu za kuću platio 30.000 KM, i da za te pare ništa nije dobio ni kanalizaciju, ni vodu, ni normalnu ulicu.

Osim Đukanovića, ljuti su i drugi stanari ogranka Ulice Davida Štrpca, i to jer je njihova ulica sada potpuno uništena i blatnjava zbog radova.

– Pogledajte na šta ulica liči, sramota, a nalazimo se na 1,3 kilometra od centra grada. Ovdje živi 15-tak djece koja sada ne mogu pješke u školu, sve zbog blata i prljavštine. Ulica je i ovako bila neuređena, nemamo asfalt, pa smo mi sami nešto nasipali po putu da možemo normalno prolaziti. Šta tek sada da očekujemo, koliko će sve ovo trajati, a još će se radnici pokupiti i otići kada završe, i sve nam ovo ovako razrovano ostaviti – u strahu govore stanovnici ovog dijela Paprikovca, poučeni, kažu, dosadašnjim primjerima u gradu, kada se ulice ne vraćaju u prvobitno stanje nakon radova.

Iz Gradske uprave odgovaraju da im nije cilj da se ovaj projekat koristan za sve, a koji rade zajedno sa UNDP, obustavi.

– Imali smo najbolju namjeru da se potok uredi kako bismo smanjili opasnost od izlivanja i štete, a ne da idemo u tužbe. Za sada ćemo preskočiti jedan dio radova, zbog komšijskih odnosa, a kada se oni urede završićemo sa poslom i na tom dijelu – rekli su u Odeljenju za komunalne poslove.

Za radove 380.000 KM

Grad i UNDP zajedno finansiraju radove na uređenju korita dva potoka- Podstranca i Jularca, što košta 380.000 KM.

Podstranac prolazi kroz tri naselja, Parikovac, Rosulje i Nova Varoš, a na tom prostoru živi više od 25.000 stanovnika i radi oko 35 privrednih subjekata. Sanacija dva bujična potoka obuhvata profilisanje, čišćenje nanosa i postavljanje kamenih obloga.

Radovi su počeli krajem oktobra, a rok za završetak bio je kraj novembra.

(EuroBlic)