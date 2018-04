Banjaluka: Srušen kafić zbog neposjedovanja građevinske dozvole

Kafić „122 club“ u banjalučkom naselju Nova Varoš srušen je nakon što je 28 godina radio bez građevinske dozvole.

Naređenje građevinske inspekcije za rušenje objekta stiglo je još prošle sedmice, a lokal od danas više ne postoji. Brojne prolaznike i goste kafića iznenadila je ova vijest. Kažu da nisu znali da lokal radi bez potrebne dozvole. Mnoge od njih koji su krenuli na svakodnevnu kafu dočekale su samo ruševine.

“Nisam to nikada znao i čak ne bi to ni posumnjao. Tako da se toliko vremena bez dozvole. Mislim to zaista nisam znao. Pa što se mene tiče ja bih volio da je ostao lokal. Bio je dosta ovako pristojan lokal i bilo je zgodno navratiti na kafu. I tako. I dobar je bio gazda”, ispričao je Milan Vukčević.

Kafić je od osamdesetih godina radio bez dozvole, a sagrađen je na gradskom zemljištu, kažu inspektori.

Klub 122 koji se do juče tu nalazio od danas više ne postoji. Kako nezvanično saznaje ATV na toj lokaciji trebalo bi da nikne još jedna stambena zgrada.

Vlasnik kafića odugovlačio je postupak na sudu. Ulagao je brojne žalbe i zato se dugo čekalo na rušenje, poručuju inspektori.

“Investitor je pokušao legalizaciju bespravno izgrađenog objekta, ali to nije uspjelo. I sada je rješenje o rušenju konačno izvršno. Iz tog razloga se pristupilo izvršenju rješenja. Pa ovo naravno nikome nije ugodno. Znači, ovo nisu ugodni postupci. Oni su stresni kako za investitore tako i za nas sve koji učestvujemo u ovom postupku. Tako da, znači ovo nikada nije ugodno”, navodi Sanja Džida, građevinski inspektor.

Vlasnik kafića moraće da plati i troškove rušenja. Ovo je samo jedan u nizu nelagalo izgrađenih objekata koji je bio u planu rušenja za ovu godinu, poručuju iz gradske uprave. U Banjaluci je još mnogo takvih objekata koje čeka ista sudbina.Od početka procesa legalizacije, na području najvećeg grada Srpske legalizovano je oko 4.800 objekata, dok na rješavanje čeka još 10.000.