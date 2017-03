Banjaluka: Snažan vjetar nosi smeće po saobraćajnicama, oprez FOTO

Čitalac ATV portala nam je poslao fotografije zabilježene večeras oko 20.00 časova u centru Banjaluke.



U posljepodnevnim časovima u Banjaluci je počeo da duva snažan vjetar koji otežava normalnu saobraćajnu komunikaciju, ali pravi i materijlanu štetu na objektima, rastinju i td. Čitalac ATV portala je fotografisao vjetrom razbacano smeće po vrlo prometnoj saobraćajnici, Kralja Petra I Karađorđevića.

Ovako razbacano smeće ometa saobraćaj, pa vozačima, ali i pješacima savjetujemo oprez. Smeća vjerovatno ima i na drugim banjalučkim ulicama.

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnijih padavina i pojačanog vjetra.

Kako se navodi u upozorenju, meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje odnosi se na obilne padavine u cijeloj zemlji, a odnosi se na sutrašnji dan.

Meteoalarm se odnosi na, uglavnom, zapadnu i jugozapadnu Bosnu. Očekuje se od 40 do 60, lokalno i do 70 l/m2. Udari vjetra od 40 do 60, lokalno i do 70 km/h, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.