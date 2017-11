Banjaluka se za toplane zadužila novih 24 miliona maraka

Banjalučka skupština dala je zeleno svjetlo da se Grad zaduži za novih 24 miliona maraka.

Osam je predviđeno za refinansiranje duga stare, a 16 miliona maraka za završetak izgradnje nove Eko toplane. Druge nije bilo, već da se postigne dogoovr sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, uvjerava gradonačelnik.

“Time grad spasava svoje javne finansije. Mi smo žirant staroj toplani, u iznosu od nekih 30-ak miliona maraka, koje će bez ikakve dileme vraćati grad. Znači neće ih vraćati stara toplana jer nema od čega i zato grad spasava svoje javne finansije restruturisući dug. Zato sljedeće godine umjesto 11 milonama maraka na naplatu, doći će samo četiri miliona”, rekao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Opozicionari ne podržavaju novo zaduženje. Neki su poput odbornika Slobode pred samo glasanje i napustili sjedicu.

“Mi to nismo podržali, jer smo mislili da to nije najbolje rješenje u ovom trenutku. Ali isto tako da kažem da je to najmanje loše rješenje sa obzirom na kratak vremenski period i tako dalje”, kazao je Predrag Vulin, iz odborničke grupe “Narodni odbornici” u Skupštini grada Banjaluka.

Novac za završetak nove toplane tako je obezbijeđen novim kreditom, pa se vlast i opozicija sada više prepiru koji je realan rok za početak njenaog rada.

Gradonačelnik kaže da će kotlovi proraditi već u decembru. Potpuno nerealna procjena odgovaraju Radojičiću iz “Slobode”.

“Od deset kotlova, mi imamo samo dva koja su nekompletna. Imamo jedno opšte stanje neuređenosti samog gradilišta, imamo neizgrađenu hidričku mrežu za prstenove. A gdje su ostale stvari, puštanje u pogon bilo kojeg kotla traži dozvole, akte i ateste. Sumnjamo da ti kotlovi nemaju ateste”, rekao je Milenko Jaćimović iz odborničkog kluba Sloboda u NSRS.

“Četiri, pet mjeseci poslije, imamo izgrađenu Toplanu, koja bi trebala oko 15-og novembra da pušta nove kotlove u probni režim, a da preuzme grijanje, optimalno bi bilo 31. decembra, ali naravno treba staviti u rezervu da to sve tehnički treba biti ispravno”, rekao je Radojičić.

Sudeći po slici sa gradilišta radi se punom parom. Izvođač kaže da su dva kotla pri kraju i da su uskoro sprema za probni rad.