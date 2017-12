Banjaluka: Sastanak rukodovodstva RS i predsjednice Vlade Srbije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je u ime Vlade zahvalnost premijeru Srbije Ani Brnabić za podršku koju Srpska dobija od Vlade i predsjednika Srbije za realizaciju važnih infrastrukturnih projekata u opštinama Srpske.

“To je stvar sa kojom ćemo nastaviti i u budućnosti. Nama je uvijek važno da imamo prisustvo Srbije preko naših funkcionera i do sada je to bilo tako kada su u pitanju ovako važne stvari – dan kada mobilišemo svu našu javnost, kada hoćemo da pokažemo silidarnost, da kažemo da smo svi zajedno uz one kojima je potrebna pomoć. Mislim da je najljepši događaj kada imamo priliku da zajedno uradimo i da pozovemo sve da budu solidarni”, rekla je Cvijanovićeva večeras u Banjaluci novinarima, nakon sastanka sa premijerom Srbije.

Premijer Srpske kaže da joj je veliko zadovoljstvo da ima priliku da ovdje ugosti Brnabićevu.

“Mislim da je ovo kruna nekih naših razgovora na koji način da zajedno kao Vlade učestvujemo i u ovakvim aktivnostima koje su humanitarnog karaktera, a ne samo u onim aktivnostima koje doživljavamo kao redovne dnevne poslove”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da se na tom planu odlično stoji i da su započeli mnogo projekata.

Predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić poručila je da će Republika Srpska uvijek u Srbiji imati prijatelja, partnera, člana porodice.

Brnabićeva je izrazila zadovoljstvo što je večeras uz dva ministra iz Vlade Srbije sa prijateljima u Banjaluci, zato što je važno da se pokaže to prijateljstvo, partnerstvo i solidarnost.

“Dobro je da ovako završimo 2017. godinu u kojoj su imali zajedničku sjednicu Vlada Srbije i Vlada Srpske. Nastavljamo zajedničke projekte”, istakla je Brnabićeva.

Ona je podsjetila da je Vlada Srbije usvojila zaključak kojim donira 250.000 evra u Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, zaključivši da je to još jedna potvrda prijateljstva i solidarnosti Srbije i Republike Srpske.

