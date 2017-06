Banjaluka: Ruši li Balaban Radojičića?

Priče o promjeni većine u banjalučkoj Skupštini i formiranju novog kluba koji bi se suprotstavljao Igoru Radojičiću potpuna su izmišljotina.

To tvrdi Budimir Balaban, DNS-ovac i predsjednik Gradske skupštine. Spekuliše se da baš Balaban kuje planove o formiranju svog kluba i da bi se, pored njegovih stranačkih kolega, Nenada Šibarevića i Stojana Vukajlovića, tu našli i NDP-ovac, Dragan Talić, socijalista, Milan Milaković, i Milenko Jaćimović.

Nezvanično, Balaban je revoltiran nedavnim unutarstranačkim izborima u DNS-u, jer je na mjesto predsjednika Gradskog odbora izabran Nedeljko Čubrilović.

“Nemam razloga da izlazim iz kluba DNS-a, jer sam član DNS-a i ne mislim da izlazim iz DNS-a, pa prema tome nemam razloga ni iz kluba DNS-a. Mi određenih imamo turbulencija u banjalučkom DNS-u, ali to nikad ne smije da bude na uštrb skupštini i ponašanja i interesa građana”, izjavio je Budimir Balaban, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Balaban bi, po scenariju koji se pojavio u javnosti, uz sebe prikupio pet odbornika. Šest ruku za glasanje definitivno bi moglo da pomuti planove gradonačelniku, pa se spekuliše da je Igor Radojičić već okupio svoje ljude i da sprema Balabanovu smjenu.

Za ATV ipak tvrdi da ima odličnu saradnju sa predsjednikom Skupštine. Priznaje da bi moglo da dođe do prekompozicije u vladajućoj većini, ali da to ne bi moglo da je ugrozi. Moglo bi zato loše da utiče na rad gradske vlasti.

“Iako smo tek u prvoj godini mandata, tek je šest mjeseci prošlo, te tendencije i te turbulencije su vrlo izražene i ne može se isključiti da u skorijem roku dođe do pucanja unutar više njih. To bi dovelo i do prekompozicije u Gradskoj upravi”, naveo je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke

Odbornici za koje se priča da bi mogli da se nađu u odmetničkom klubu, pričaju različite priče. Socijalista, Milan Milaković za ATV priznaje da se razgovaralo o novom klubu i da je ta ideja i dalje u igri. Ipak, ne otkriva s kim je tačno pregovarao. Milenko Jaćimović, koji je prije nekoliko mjeseci izašao iz Ujedinjene Srpske i sada djeluje kao samostalni odbornik, demantuje spekulacije.

“Mi nismo uopšte na tu temu ni razgovarali.Određena grupa i u samom DNS-u želi da poremeti normalne odnose, kako skupštinske većine, tako i odnosa između Budimira Balabana i gradonačelnika, Igora Radojičića”, kaže Milenko Jaćimović, samostalni odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

DNS-ov odbornik, Boran Bosančić, koji je blizak Nedeljku Čubriloviću, tvrdi da je za spekulacije čuo, ali da u njih ne vjeruje. Poručuje da se Balaban sa Čubrilovićem sastao prije tri dana, a dan kasnije i sa liderom te stranke, Markom Pavićem.

“DNS nije upoznat da će doći do formiranja novog skupštinskog kluba. Naime, izabran je novi gradski odbor, novi predsjednik, konstituisani organi stranke, i mi nemamo nekih informacija da postoji nezadovoljstvo unutar odbornika, odnosno unutar DNS-a”, kaže Boran Bosančić, odbornik DNS-a u Skupštini grada Banjaluka.

Većinu u banjalučkoj Skupštini sada čini 21, od ukupno 31 odbornika.

Ukoliko bi se zaista ostvario scenario o kojem se spekuliše, šest odbornika Balabanove grupacije moglo bi zaista da ugrozi tu većinu.