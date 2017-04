Banjaluka prodaje dugove na tenderu, nižu kamatu ponudilo 11 banaka

Program za Dan grada: Od Rok simfonije do novih igrališta

Udruženim snagama, na međunarodnom tenderu, banke su se “otimale” za 73 miliona maraka duga grada Banjaluke. Za reprogram javilo se čak 11 banaka u dvije grupacije. Gradonačelnik ne krije zadovoljstvo, jer će postojeći dug vraćati po znatno manjoj kamati.



“Sa trenutnim negativnim Euriborom to nas dovodi do stope od 3,6 odsto sa kojom naš godišnji iznos otplate duga u narednoj godini ćemo prepoloviti. Umjesto da plaćamo 18, 19, 20, 22 miliona to bi trebalo biti ispod devet miliona godišnje. Period restrukturisanja je 10 godina”, rekao je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Samo na razlici u kamatama grad će da uštedi 1,5 miliona maraka. Nezvanično, jedan konzorcijum banaka ponudio je kamatnu stopu od 4,16 odsto, drugi 3,6 odsto. I ekonomisiti, pravdaju potez gradskih vlasti.

“U ovom slučaju je to ušteda budžeta Grada Banjaluke i s te strane je to vrlo dobra i korisna praksa. Ono što ćemo da vidimo je kako će stvari da se odvijaju je ko će biti odabran i koji će biti konačni uslovi pod kojima će biti preuzet ukupan dug. Mada ja s druge strane razmišljam da bi bilo mnogo bolje grad počne da razmišlja o tome kako da prikupi originalne prihode”, rekao je ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Čim se rastereti budžet, grad može da krene u rebalans, pojašnjava gradonačelnik. Tako će se doći do sredstava za druge projekte.

“To je završetak ove sportske dvorane oko šoping centra, to je nastavak projekata vodosnabdijevanja”, rekao je gradonačelnik Banjaluke.

U opoziciji kažu da ne znaju detalje dostavljenih ponuda. Podsjećaju da su dugove napravili SNSD i njihovi koalicioni patneri u više od deceniju i po vladavine Banja Lukom.

“Praktično to znači da grad Banjaluka nije bio u mogućnosti da vraća mjesečne rate trenutnih zaduženja, pa su morali dignuti kredit da bi ih vratili”, rekao je odbornik SDS-a u Skupštini grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Sve procedure trebalo bi da budu okončane do početka maja. Poslije toga, na dnevni red banjalučke skupštine dolazi rebalans budžeta.