Banjaluka: Počeli protesti budžetskih korisnika VIDEO FOTO

Okupljanjem ispred Doma sindikata u Banjaluci oko 700 izabranih predstavnika granskih sindikata budžetskih korisnika počeli su mirne proteste zbog odluke Vlade Republike Srpske o umanjenju stope minulog rada.

Predstavnici četiri granska sindikata budžetskih korisnika uputili su se Srpskom ulicom, do Gradske uprave, da bi stigli do Narodne skupštine Republike Srpske gdje planiraju da se zadrže jedan i po čas kako bi poslanicima, koji bi danas trebalo da usvoje izmjene i dopune zakonskih rješenja kojima će se umanjiti stopa minulog rada, poručili da to ne rade.

Aktivisti ne nose nikakve transparente, niti su pravili bilo kakvu buku krećući se prema Narodnoj skupštini.

Nose samo zastave granskih sindikata. U koloni se nalaze i predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović, predsjednik Sindikata uprave Tomislav Vrhovac, predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova Anica Jondić, te predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić.

Sindikat pravosuđa Republike Srpske juče je od 11.00 do 12.00 časova održao mirni štrajk upozorenja u svim pravosudnim institucijama Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je prije dva dana na posebnoj sjednici prijedloge izmjena i dopuna više zakona kojima je predviđeno da se osnovna plata uvećava za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,3 odsto do navršenih 25 godina, a preko navršenih 25 godina, svaka naredna godina za 0,5 odsto.