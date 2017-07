Banjaluka: Petogodišnji spor oko zemlje ne prestaje

Sa jedne strane ograde sudski izvršitelji, sa druge vlasnik zemlje koji tvrdi da je međa njegova. Dok u ruci drži katastarski list sa dokazom da je vlasnik sporna 22 kvadrata, Dragan Prpa iz Debeljaka priča da mu je učinjena velika nepravda.

U kuću se uselio prije deset, a sa porodicom Gavran koja živi u Zagrebu, spor je otpočeo prije pet godina. I nema mu kraja.

“Na sudu jedini ja imam dokumenat, oni nemaju dokumente. Znači, ja ono što je sud ove države treba da mi izda, on je to izdao, a to je ugovor, to je izvod iz katastera, iz zemljišnjih knjiga. Ja imam sve”, kaže Dragan.

Kako je i pored svih papira zemlja ostala sa druge strane ograde, Dragan ne zna. Pokušali smo mi da saznamo, ali nam nije pošlo sa rukom, a sudska policija nije nam dozvolila da snimamo današnje postavljanje.

Šta misli druga strana ovog spora, nismo uspjeli da saznamo. Advokat porodice Gavran nije htio da stane ispred kamere i da prokomentariše novonastalu situaciju.

Prpa kaže da neće na ovome ostati i da će sa advokatom tražiti rješenje. Da mu je sve što se dešava sumnjivo, Dragan je počeo vjerovati nakon što je na zemlju izašao geometar bez instrumenta, što je Prpa telefonom i snimio.

“On sa lica mjesta pomjera da li je međa lijevo ili desno i otišao je tamo uzeo mi je red voćke. Najmanje je bitno, u pitanju je nešto što ne mogu da shvatim. To je stvarno sramota”, rekao je Dragan.

Prpa sprema žalbu koju će narednih dana dostaviti sudu. A što se tiče stubova i ograda, za koje tvrdi da nisu po zakonu, razmišlja da ih izvadi i lično odnese Gavranima u Zagreb.