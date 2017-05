Banjaluka: Pas bačen sa vrha solitera u Boriku?

Smrt psa uznemirila je stanovnike Kordunaške ulice u Boriku jer pojedini stanari tvrde da je ženka haskija bačena sa krova šesnaestospratnog solitera u smrt.

Psa su navodno bacili objesni tinejdžeri koji su u proteklih nekoliko dana provodili vrijeme na terasi iznad 16. sprata solitera.

“Tri ili četiri tinejdžera su se popela na zgradu a sa njima i pas. Čim smo obavijestili predsjednika kućnog savjeta da je neka omladina na terasi solitera i dok se on popeo gore, u tome se desio ovaj monstruozni čin. Pas je ležao mrtav na zemlji. Klinci su projurili pored predsjednika kućnog savjeta i razbježali se. Mrtvog psa su stavili na karton i negdje odnijeli”, ispričao je jedan od stanara koji nije želio da mu objavimo ime.

Rekao je da su tinejdžeri nevaspitani, da su mu poznati i da ne želi da ima problema s njima.

“Pas je pao na metar ispred djevojčice koja je šetala sa majkom. Ne daj bože da je pao na dijete, moglo je doći do još veće tragedije, mada je i ovo što se desilo dovoljno jezivo”, tvrdi ovaj stanar.

Njegova komšinica koja takođe nije željela da se predstavi, potvrdila je ovu priču.

“Na krovu su bili srednjoškolci. Priča se da su psa bacili, ali sam Bog zna šta je istina. Niko od nas to nije vidio, ali ne znam šta bi drugo moglo biti. Kažu da su psa odnijeli u podrum dok ne dođu higijeničari. Ne znam samo otkud toj djeci ključ da uđu na terasu zgrade”, kazala je ova komšinica.

Predsjednik kućnog savjeta Nikola Kudra tvrdi da nije upoznat sa pojedinostima ovog slučaja.

“Čuo sam da se to desilo ali ne znam ni ko su ta djeca ni čiji je pas. Sve je to rekla-kazala i ne bih o tome. Ne znam otkud djeci ključ da uđu na terasu zgrade. Nekoliko stanara ima pristup zajedničkim prostorijama”, rekao je Kudra.

Iz Gradske uprave su rekli da je inspekcija obaviještena o ovom slučaju ali da higijeničari nisu zatekli leš psa kada su izašli na lice mjesta.

Pokušali smo stupiti u kontakt sa vlasnikom psa ali njegov telefona juče je bio privremeno isključen.

U Udruženju za zaštitu životinja “Kerber” su zgroženi ovim monstruoznim činom.

“Ako je zaista pas bačen sa 16. sprata to je za svaku osudu. Svi oni koji su počinili taj gnusni čin trebalo bi da odgovaraju i po zakonu budu najstrože kažnjeni. Istina to je teško dokazati ali pitam se imaju li oni koji to rade imalo ljudskosti u sebi. Ranije su bacali mačke sa zgrada a evo sada su izgleda počeli i pse. Čuo sam i priče da je pas navodno sam skočio sa zgrade. Zaista je mala vjerovatnoća da je to rasni haski uradio”, kazao je predsjednik “Kerbera” Goran Milojević.

Skočio u smrt

Poznanici vlasnika psa, kažu da su čuli da je pas sam skočio sa solitera.

“Pas je živio u stanu sa četvoročlanom porodicom. Sin vlasnika psa doveo je kućnog ljubimca na krov zgrade. Navodno pas se zatrčao i skočio preko ograde u ambis. Možda je vidio pticu ili ko zna šta, samo znam da je porodica ucveljena. Otac od tog tinejdžera je jako dobar čovjek, i ispričao mi je da su u kući svi plakali jer su jako voljeli psa”, rekao je jedan od poznanika ove porodice.

