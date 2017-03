Banjaluka: Osnovni sud do avgusta u novom ruhu

Ružica Jukić: Mektić me zvao da izađemo na kafu

Sa ljetnje pauze sudije i pisari će da kroče u obnovljeno i nadograđeno zdanje Osnovnog suda u Banjaluci.

Prvog avgusta, imaće 3.000 kvadrata na raspolaganju. U kontrolu, na gradilište, došli su prvi čovjek pravosuđa BiH Milan Tegeltija i ministar pravde RS Anton Kasipović. Nisu se dugo zadražavali ali su, kažu, zadovoljni onim što su vidjeli.

“Investicija o kojoj govorimo ovdje je vrijedna nekih sedam miliona maraka koje su obezbjeđene iz sredstava EU, preko VSTS. I one se odnose većim dijelom na Osnovni sud u Banjaluci to je nekih 5,5 miliona i oko 1,600 miliona za Okružni sud”, kaže Milan Tegeltija, predsjednik VSTS.

“Uvjeren sam da na taj način, okončavanjem ove dvije investicije ispunajvamo jedan od bitinih uslova za efikasnost rada pravosuđa, to su tehnički uslovi. Sve ostalo očekujemo kroz značajan, kvalitetan i potpun angažamn ljudi koji rade u ovom sudovima”, ističe Anton Kasipović, ministar pravde RS.

Novoimenovane sudije Okružnog i Okružnog privrednog suda i tužioci Okružnog tužilaštva u Prijedoru, useliće se u renovirane dvije zgrade Pošta Srpske.

I to do polovine godine, iako je useljenje već dva puta odgođeno. Ali i to je privremeno rješenje jer u Ministarstvu pravde planiraju kupovinu zgrade za potrebe pravosuđa.

“Tokom ove sedmice ćemo se sastati sa rukovodstvom grada Prijedora. Dakle prema iskazanim potrebama za prostorom i veličinom prostora će se opredijeliti sredstva iz javnih ulaganja ukoliko u ovoj godini budemoo išli u nabavku novog prostora”, kaže Kasipović.

Imenovanje novih ljudi na funkciju pravobranioca i njegovog zamjenika, još nisu došla na dnevni red u Ministarstvu pravde. O ostavkama Danijele Novaković i njenog zamjenika Mirka Stojčinovića, najprije moraju da se izjasne poslanici u parlamenu Srpske. Ali zato punom parom, kaže Kasipović, rade na novom zakonu o Pravobranilaštvu.