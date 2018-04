Banjaluka: Od jeseni letovi na dvije evropske destinacije

Na jesen se uspostavljaju dva nova leta sa banjalučkog Aerodroma, to danas otkriva premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.

Kaže i da su u pitanju vrlo važne evropske destinacije. Dugo najavljivane nove kompanije stižu, ali, kaže Cvijanovićeva, još ne mogu da otkriju koje. Sve će se, poručuje, znati vrlo brzo.

“Zaključeni su razgovori pregovori, sve je dogovoreno, ali nemam pravo u ime Vlade da to saopštim dok vam to ne saopšti kompanija. Ja mislim da će ona to uraditi sljedeće sedmice, najkasnije one druge sedmice, ali očekujem da će to biti poznato za par dana”, najavila je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Premijerka kaže da linija Beograd-Banjaluka ostaje i da je od izuzetnog značaja. Novi direktor aerodroma Duško Kovačević danas se ne javlja na telefon, ali je još početkom godine najavio da će sa minimum dva nova leta, poboljšati situaciju na aerodromu Banjaluka.

Prošla godina za banjalučki aerodrom nije bila najuspješnija, jer je tri puta sedmično slijetao avion samo iz Beograda. U resornom ministarstvu su polagali nade u novog direktora, a početkom ove godine Aerodromu Banjaluka savjetodavnu i finansijsku podršku je pružio i aerodrom iz Beograda.