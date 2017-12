Banjaluka: Od eksplozije petarde povrijeđen dječak!

U naselju Ante Jakića u Banjaluci sinoć iza 19 časova maloljetni dječak je povrijeđen od eksplozije petarde.

Kako navode očevici, dječaku koji ide u viši rezred Osnovne škole Ivo Andrić povrijeđeno je oko. Sve se odigralo kod Muzičke škole ,a na licu mjesta nalazilo se nekoliko slučajnih prolaznika koji su priskočili u pomoć.

Kako je za ATV ispričala jedna od sugrađanki koja se našla na licu mjesta, dječaku je tekla krv iz oka i govorio je da na njega ništa ne vidi. Jedan od očevidaca dječaka je prevezao u Hitnu pomoć.

Prema riječima naše sagovornice, koja nije željela da joj otkrivamo ime, ono što je vidjela bilo je strašno, jer je dječaku konstantno tekla krv iz oka. Kako je medicinski radnik, navodi da nije bilo moguće vidjeti koliko su teške povrede jer mu je lice bilo prekriveno krvlju. Slučajni prolaznici pokušali su da mu pomognu,a odmah su pozvali i njegove roditelje.

Kako navodi naša sagovornica, sa povrijeđenim dječakom bila su još dva drugara koja su odmah pobjegla.

Kako je ATV-u potvrđeno iz policije ua nesreću im je dojavljeno iz Službe hitne medicinske pomoći Banja Luka.

Kako navode, pomoć u Hitnoj je tražio jedanaestogodišnjak sa povredama u predjelu glave. I iz policije potvrđuju da je utvrđeno je da su povrede zadobijene u ulici Ive Andrića, dok se više maloljetnika igralo petardama te je jedan od njih stavio petardu u staklenu bocu i usljed aktiviranja i detonacije komad stakla je pogodio jedanaestogidišnjaka u predjelu glave, nanijevši mu povrede.

Dijete je hospitalizovano u Univerzizitetsko kliničkom centru Republike Srpske.

Iz policije još jednom apeluju da je članom 29. stav 6. Zakonom o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti propisano da se pirotehnički proizvodi za zabavu 2. razreda mogu prodavati u maloprodaji samo licima starijim od 18 godina i to od 15. novembra tekuće do 30. januara naredne godine. Istim zakonom predviđene su novčane kazna za fizičko lice od 300-1500 KM, a odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu od 1000 do 3000 KM.

Članom 14. Zakonom o javnom redu i miru Republike Srpske, propisano je da će se ko pali pirotehnička ili eksplozivna sredsta na mjestu i na način kojim izaziva uznemirenost građana, kazniti novčanom kaznom i to: fizičko lice od 300 do 900 KM, preduzeće ili drugo pravno lice od 2000 do 6000 KM, a odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu od 400 do 1000 KM.

Kako bi predstojeće vjerske, novogodišnje i božićne praznike proveli u bezbjednom okruženju, iz policije apeluju na građane da svojim ponašanjem spriječe moguće posljedice koje mogu nastati usljed nestručnog rukovanja pirotehnikom i nezakonitom upotrebom vatrenog oružja.

Posebnu pažnju iz policije skreću roditeljima da djecu upoznaju sa mogućim posljedicama nestručne upotrebe pitotehnike, tj. da petarde nisu igračke i da ne postoji bezopasna pitotehnika i da su oni odgovorni za brigu o maloljetnom licu, u suprotnom su zakonom predviđene sankcije.

