Banjaluka: Obustava saobraćaja na puto-pružnom prelazu kod Incela

Na putno-pružnom prelazu kod Incela u Banjaluci danas i sutra na snazi će biti obustava saobraćaja zbog ugradnje patosnice, ali će pješaci moći da prolaze, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava saobraćaja na snazi je od jutros od 8.00 časova do sutra u 20.00 časova.

Za vrijeme izvođenja radova autobusi na gradskoj liniji devet i Centar-Incel voziće do pruge.

U Ulici Stevana Bulajića, na dijelu od Ulice Jug Bogdana do Krfske ulice, na snazi je obustava saobraćaja za sva vozila zbog izgradnje podzemne infrastrukture u okviru izgradnje spoja Istočnog tranzita. Obustava saobraćaja trajaće do 24. aprila do 18.00 časova.

U okviru izgradnje puta za Priječane svakim radnim danom i subotom na snazi je obustava saobraćaja u periodu od 8.00 do 16.00 časova.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice “Rebrovac” izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu na dionici pijaca-Rebrovac i Rebrovac-ukrštanje magistralnog puta i Ulice Bulevar Stepe Stepanovića.

Iz AMS-a mole sve učesnike u saobraćaju za oprez i razumijevanje.