Banjaluka: Objavljen oglas o izdavanju u zakup garaža

Objavljen je oglas o izdavanju u zakup garaža putem prikupljanja pismenih ponuda (prvo i drugo javno oglašavanje). Predmet oglasa je ukupno 58 garaža.

Učesnik na oglasu može biti svako fizičko i pravno lice, osim lica koja nisu u cjelosti izmirila obaveze po osnovu zakupa i komunalne naknade prema Gradu Banjoj Luci.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti do 26. aprila, do 11 časova,u zatvorenoj koverti na protokol Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14, za svaku garažu posebno, sa obaveznom naznakom na koverti: GRAD BANJA LUKA, Komisija za poslovne prostore i garaže, PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP GARAŽE, sa obaveznom naznakom rednog broja garaže iz oglasa (redni broj od 1 do 58 iz oglasa).

Pogledajte oglas!