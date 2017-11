Banjaluka: Nove rampe za lica sa invaliditetom

Na više lokacija u gradu, uglavnom u užem centru, izgrađene su nove rampe za lakše kretanje lica sa invaliditetom, odnosno nesmetano i bezbjedno učestvovanje u saobraćaju.

Plan nadležnog Odjeljenja za saobraćaj i puteve jeste da se na deset lokacija izgrade nove rampe s ciljem formiranja cjelina kojom će biti međusobno povezani trotoari, pješački prelazi i pješačke površine.

Rampe za lica sa invaliditetom do sada su urađene na raskrsnici na ukrštanju ulica Vidovdanske i Grčke, zatim povezan je trotoar u Vidovdanskoj ulici sa servisnim putem do Pošte i do hotela “Bosna”, te ulazom na parking (Trg srpskih junaka), dok su izgrađene i rampe na raskrsnici na ukrštanju ulica Veljka Mlađenovića i Ada i povezan trotoar na Bulevaru vojvode Petra Bojovića, od mosta Rebrovac do pumpne stanice.

Preostalo je da se izgrade nove rampe na raskrsnicama na ukrštanju ulica: Bulevar cara Dušana i Kninske; Marije Bursać i Kninske; Milana Tepića, Kninske i Vidovdanske i Milana Tepića i Nikole Tesle.

U zavisnosti od vremenskih uslova, radovi bi trebalo da budu okončani do kraja tekuće sedmice.