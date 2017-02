Banjaluka: Način finansiranja klubova ponovo kamen spoticanja

Banjaluka mora da dobije novi pravilnik o kategorizaciji i finansiranju sportskih organizacija, bez dileme je gradonačelnik Igor Radojičić. Kaže da je već uputio prijedlog Savjetu za sport da prione na posao kako bi se riješio taj, kako je rekao sada već sistemski problem.

Novca imamo koliko imamo, uvijek ga treba više, ali nemoguće je udovoljiti svima onima koji svake godine od grada traže svoj dio kolača. A njih je sve više.

“U gradu je više od 250 sportskih klubova. Čim se dvojica u upravi posvađaju, formiraju novi klub. U nekim malim sportovima vi imate po 5 do 10 klubova i svi se javljaju gradu za finansiranje. U ovom momentu, na različite načine, po ovome što je predloženo finansira se 71 klub. I naravno da su svi nezadovoljni. Jer ako grad treba da finansira 71 klub, tvrdim da tu nema ni kvaliteta ni rezultata takvim finansiranjem”, rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Sa više od 250 sportskih organizacija na teritoriji grada, mozemo da se poredimo sa Njujorkom, slikovito kroz šalu opisuje situaciju Zoran Talić. U zbilji kaze da se u rješavanje ovog problema, moraju uključiti i republičke institucije, te nudi konkretna rješenja.

“Znate kako ja posmatram ta sredstva za podjelu sporta? U domenu amaterizma. Grad treba da finansira amaterizam, a za profesionalni sport – izvolite na tržište. To znači sljedeće, Vlada Republike Srpske treba da donese novi zakon o sportu kojim će se jasno definisati da sportske organizacije nisu udruženje građana već privredni subjekti i da izađu na tržište. I tu da traže svoj novac. Sredstva grada treba da idu u potragu za talentima, a talenti su u osnovnim i srednjim školama”, istakao je Zoran Talić, odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

Milion i stotitnu hiljada maraka namjenjeno je iz gradskog budžeta za sport. Klubovi su podijeljeni u tri kategorije. Za one iz prve, njih ukupno osam namijenjeno je nešto više od pola miliona maraka. U drugoj i trećoj kategoriji je više od 60 klubova koji će, svako po zasluzi, određenoj postojećim pravilnikom, podijeliti ukupno 400.000 hiljada. Sve je to urađeno bez ikakvog reda, mogao se čuti glas nezadovoljnih u Gradskoj skupštini.

“Mislim da je ovaj prijedlog skandalozan, bez ikakvog kriterijuma i normi. Mislim da svako gura neke svoje partijske klubove, izmišljene klubove. Davano je klubovima čiji su računi blokirani. To je krivično djelo, za to treba neko da odgovara. Para je uvijek malo. Ljudima ipak nije krivo što je para malo, već zbog nepravde. Dva kluba igraju istu ligu, jednom damo 25.000 maraka, drugom 30.000 maraka. Nema kriterijuma, vidjećemo kako će to proći, ali po meni je to skalamerija”, ocijenio je Marinko Umićević, odbornik u Skupštini grada Banjaluka.

Za sportske manifestacije od interesa za grad u 2017. godini, namijenjeno je 120.000 maraka. U savjetu za sport, ne kriju da imaju problema i sa kontrolom utroška sredstava, pa je tako Nenad Šibarević predsjednik savjeta, rekao da se razmišlja i o uvođenju inspektora za sport. Po gradskim kuloarima se ipak može čuti, da je mnogo važnije da se na pravi način počnu vrijednovati ostvareni rezultati, a od osvojenih medalja boljeg inspektora nema.