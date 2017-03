Banjaluka: Muškarac uhapšen zbog prosjačenja

Muškarac iz Modriče čiji su inicijali I.A. /34/ uhapšen je u Banjaluci zbog prosjačenja njegove maloljetne djece na području ovog grada.

I.A. je uhapšen juče u Bulevaru Petra Bojovića nakon što je odbio da policiji pokaže identifikaciona dokumenta, saopšteno je iz Centra javne bezbjednosti

/CJB/ Banjaluka.

Nakon završenog ispitivanja, muškarac iz Modriče pušten je na slobodu, a protiv njega će biti podnesen izvještaj nadležnom sudu za prekršaj prosjačenje po odredbama Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

Na području CJB Banjaluka, u toku 2016. godine evidentirano je 87 prekršaja prosjačenja po članu 26. Zakona o javnom redu i miru Srpske.

Svi prekršaji sankcionisani su uručivanjem prekršajnih naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Ukoliko je riječ o stranim državljanima, osim navedenog, obavještava se Služba za poslove sa strancima, a ukoliko je riječ o maloljetnom licu nadležni organ starateljstva radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Iz banjalučkog Centra ističu da će u narednom periodu nastaviti sa preventivnim i represivnim aktivnostima radi sprečavanja i sankcionisanja prosječanja.

Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske za prosjačenje propisuje novčanu kaznu od 200 do 800 KM, a za prisiljavanje ili navođenje na prosjačenje maloljetnog, duševno bolesnog ili lica zaostalog duševnog razvoja novčanu kaznu od 400 do 1.200 KM ili kaznu zatvora do 40 dana.

(Srna)