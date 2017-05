Banjaluka: Manje komaraca, zaprašivanje tek slijedi

Većeg broja komaraca u gradu trenutno nema zbog niskih temperatura vodenih površina i do sada smo samo na nekoliko lokacija zaprašili larve “krvopija”. Pravo uništavanje tek slijedi.

Rekao je ovo direktor preduzeća koje je zaduženo za dezinsekciju grada “Eko-bel” Vladimir Šušnjar. Veću akciju zaprašivanja larvi radnici ove firme imaće u narednih nekoliko dana.

“Po našim ispitivanjima, ovog proljeća malo je komaraca čak i na vlažnim mjestima, gdje se oni obično razvijaju. Temperatura rijeka, većih bara, kanala je još niska, odnosno niža je od 15 stepeni, pa im to ne odgovara. Komarcima je potrebno da temperatura vode bude od 15 do 20 stepeni da bi se larve razvile. Trenutna temperatura vode u barama je od deset do 12 stepeni. Prvi komarci su se razvili u travi i u manjim barama i lokvama koje se brže zagriju”, objasnio je Šušnjar.

Dodao je da je zaprašivanje larvi na vodenim površinama uglavnom obavljeno u prigradskim naseljima.

“Nismo ni imali pritužbe građana zbog većeg broja komaraca. Zaprašivanje larvi obavili smo na području Vrbanje, Ade i kod postrojenja “Elektroprenosa” u Ramićima “,kazao je Šušnjar.

Građanima savjetuje da se zaštite od ovih napasti kada dođe do porasta temperatura.

“Stanovnicima preporučujem da stave mreže protiv komaraca na prozore i vrata. Još važnije je to da bi trebalo da se pobrinu da napolju ne zadržavaju vodu u posudama, naročito u praznim saksijama cvijeća na balkonima. Mještanima iz prigradskih naselja i sa sela savjetujem da ne stvaraju manje lokve oko kuća odnosno da ih ih isušuju. Problem su i kanali u kojima se zadržava voda”, rekao je Šušnjar.

Mještanin Obilićeva Boro Popović kaže da je prošle godine imao manje problema sa komarcima nego prethodnih godina.

” Negdje u avgustu su počeli da kidišu na nas, ali do tada ih nisam ni osjetio, iako je Vrbas blizu. Gradska uprava i preduzeća treba da nastave sa praksom da na vrijeme budu zaprašena mjesta gdje se razmnožavaju komarci. U svakom slučaju, prošla godina je bila mnogo bolja nego prethodne, kada se od komaraca nije moglo živjeti “, kazao je Popović.

Tigrasti komarac

Prisustvo tigrastih komaraca, koji na ljude mogu da prenesu opasne bolesti, kao što su groznica zapadnog Nila”, denga i zika virus, prošle godine otkriveno je u pet naselja.

“Rosulje, Lazarevo, Priječani, Zalužani i Paprikovac mjesta su na kojima je otkrivena ova opasna vrsta. Bez obzira na akcije zaprašivanja, oni se teško mogu iskorijeniti”, rekao je Šušnjar.

