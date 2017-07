Banjaluka: Komunalna inspekcija najavila vanrednu kontrolu potrošnje vode!

Građanima Banjaluke Vodovod ne uvodi restrikcije, bez obzira na prekomjernu potrošnju vode. Ali, zato će Centar za razvoj sela da kazni mještane i sa dva dana bez vode.

Prinuđeni su, kažu, da na taj način probude svijest građana, jer izvori u njihovoj nadležnosti, nemaju dovoljno kapaciteta.

“Uveli smo da se na tom lokalitetu kad je u pitanju Potkozarje i Verići, uvede redukcija na 48h. Na lokalitetu Donja Kola i Rekavica ne mogu u ovakvoj potrošnji koja je tri puta veća nego u normalnim uslovima imati normalno snabdijevanje. Tamo smo uveli 24h isključenje”, kaže Draško Ilić, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

Banjalučani su u gradskoj zoni prekoračili 30% od normalne potrošnje vode. A u selima Piskavica i Mišin Han vodu rasipaju i na punjenje bazena.

Na njih iz Vodovoda posebno apeluju da štede.

“Na ovim područjima je značajno povećana potrošnja vode – sa rezervoara Tunjice 50%, a u nekim selima kao što su Mišin Han i Piskavica i do 65%. Znači, pusti se voda tako da se zalijevaju i bašte, i fudbalski tereni i pune se, takođe, sa hidranta cisterne kojima se pune vlastiti rezervoari kod potrošača”, rekla je Branka Trninić, direktorka Vodovoda.

Dok Centar za razvoj sela uvodi restrikcije, a iz Vodovoda upozoravaju građane, ni jedni ni drugi, pa ni Grad, nemaju rješenje za dugogodišnje probleme sa vodom na Manjači i u naselju Potok. O njima i danas pričaju skrštenih ruku.

"Pa čekali su, gospođice, i prije samo deset godina kad je nikako nije bilo.Budžetska sredstva su jedini mogući razlog, drugog ne vidim, ne vidim da postoji interesovanje bilo koga da ljudima ne isporuči i ne dostavi vodu. Ali, zašto čekati juli pa zato što vjerovatno nije bilo ni prošle godine. Mi smo jednostavno bili u jednoj neprilici da zaustavimo izgradnju Crnog vrela", navodi Draško Ilić, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela

Dok ljudi muku muče bez vode, gradske vlasti su neodlučne. Saglasni su da bi taj problem trebalo što prije riješiti, ali za izgradnju vodovodnog podsistema potrebno im je sedam miliona maraka.

“Tu se nalazi između 500 i 800 domaćinstava. Onda gledajte, to je baš zahtijeva stručnu i moralnu raspravu. Kao prvo, ako poredimo neka druga naselja i gradska naselja, to može da stane samo u jednoj zgradi”, kaže Petar Biličar, Odjeljenje za komunalne poslove grada Banjaluka.

To bi, kažu, bilo potpuno neisplativo. Ukoliko bi se i kreditno zadužili, po novčanicima bi to osjetili svi građani, jer bi vodu plaćali skuplje. Novčanike treba da pripreme i oni koji nesavjesno troše vodu. Komunalna inspekcija najavila je vanredne kontrole i kazne i do 1.000 maraka.