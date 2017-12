Banjaluka: Kada ćemo prošetati novim parkićem

Novi put i sloj asfalta, plus nekoliko sadnica – to je rezultat tromjesečnih radova u banjalučkom parkiću.



Posla ima još, jer treba postaviti granitne ploče, klupe, solarno drvo i česmu, ali to neće biti završeno do nove godine. Banjalučani i turisti, kojih je oko nove godine i najviše, moći će da prošetaju samo jednim djelom parkića.

Iz Gradske uprave poručuju da sada slijedi najteži dio posla-postavljanje granitnih ploča. Nadaju se da će bar jednim djelom parkića moći da se prošeta.”

Da li će centar grada, novogodišnju noć u kojoj će nas, kako je najavljeno, zabavljati neka od poznatih imena iz svijeta muzike, dočekati zagrađen narandžastom trakom i bagerima, gradski oci još ne znaju. I dalje ne misle da je, možda, moglo da se radi i u tri smjene, pa da glavno šetalište ne bude raskopano mjesecima. Obećavaju da će krajem januara sve biti pod konac, doduše, ako vrijeme dozvoli.

“Ako bude vrijeme ovako kako je sada onda će dinamika biti ispoštovana čak i prije roka, ako bude snijega, onda ćemo nešto sačekati. Radovi koji se tiču postavljana granitnih ploča, oni se rade po segmentima. Neće biti tih nečistoća koje su do sada bile i pratile gradilište”, rekao je načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić.

I Banjalučani se nadaju da u centru grada više neće morati da zaobilaze gradilište.

Gradski oci i dalje tvrde da su im najviše vremena oduzeli podzemni radovi i da posao nije mogao da bude završen ranije. Poređenja radi, rekonstrukcija beogradske Slavije trajala je duplo manje.