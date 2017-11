Banjaluka – jedan šalter za građevinske dozvole

Šešić protiv Radojičića zbog večere u Centru "Zaštiti me"

Umjesto da za građevinsku dozvolu kucate na dvanaest vrata u Banjaluci, od osmog januara dobićete je na jednom šalteru.

Kamo sreće da me je zadesila ova promjena, kaže Milenko iz banjalučkog naselja Mejdan. Dok je gradio porodičnu kuću, nahodao se od vrata do vrata, od šaltera do šaltera, pribavljajući silne dozvole.

“Pa do sada je bila vrlo komplikovana procedura. Trebalo se od predavanja saglasnosti, više saglasnosti od elektro, vodo-saglasnosti i svih ostalih da bi se dobila dozvola. I puno je zahtijevalo i vremena i papirologije”, kazao je Milenko Rosić.

Zaboravite na gubljenje vremena, poručuju iz Gradske uprave. Već su se dogovorili sa predstavnicima Elektroprivrede, Vodovda i RUGIP-a da ljudima olakšaju prikupljanje neophodne dokumentacije za građevinsku dozvolu.

“Sve stranke će dolaziti na šalter u kancelariju 19, gdje će predavati svoje zahtjeve, a onda će Gradska uprava raditi za njih taj posao koji su oni do sada radili, tj. ne idete po poljoprivrednu saglasnost, ne idete u sve ostale institucije po njihove saglasnosti, nego to za vas radi gradska uprava”, kazao je Slobodan Stanarević, načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje.

Vlasti bi trebalo da obrate pažnju i na privrednike koji, čak i do pola godine, čekaju na dozvolu, poručuju iz Privredne komore. Uvjereni su da komplikovana, i dugotrajna, procedura i odbija potencijalne investitore.

“Međutim, ono što jeste problem jeste taj proces do samog izdavanja građevinske dozvole, koji je predug i gdje je uključen preveliki broj institucija koje odlučuju. Tako da tu postoji ogroman prostor da se ove procedure smanje i da građevinski investitori dobiju građevinsku dozvolu brže nego što je to danas slučaj”, rekao je Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS.

U Gradskoj upravi i za njih imaju odgovor. Privrednicima će pokušati da skrate proces do dozvole tako što će, umjesto na dosadašnje tri, o nacrtima Regulacionih planova raspravljati na dvije skupštinske sjednice.