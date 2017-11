Banjaluka: Izložba povodom 100 godina od rođenja Džona Kenedija

Ništa od Geteborga: Otkazan let iz Banjaluke

U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, u četvrtak 2. novembra ove godine, sa početkom u 19.00 časova, biće otvorena izložba pod nazivom Mona Liza i Supermen: Džon Kenedi i “Nova granica” kulture, u okviru koje će, po prvi put, u Republici Srpskoj biti predstavljeno djelo Endija Vorhola „4 x Džeki”.

Izložba je nastala povodom 100 godina od rođenja Džona F. Kenedija (1917 – 1963), kao rezultat saradnje sa prof. dr Simonom Čupić, sa katedre za modernu umjetnost Filozofskog fakulteta u Beogradu, koja je i autor istoimene knjige.

Izložba u produkciji MSU RS predstaviće publici život predsjedničkog para Kenedi: od inauguracije, kulturnog aktivizma, odnosa prema savremenoj umjetnosti, trke u svemir, sve do tragičnog završetka jednog od omiljenih ličnosti američke istorije. Političke i društvene okolnosti koje su početkom sedme decenije XX vijeka dovele do strateške promjene pravca u zvaničnoj kulturnoj politici SAD biće predstavljene kroz niz fotografija, popularnih časopisa, stripova i autentičnih dokumentarnih materijala koji su doveli do stvaranja kulta ličnosti Džona Kenedija.

Postavku dodatno zanimljivom čini rad Endija Vorhola, koji se sastoji od četiri fotografije Žakline Džeki Kenedi, kao i video instalacije „Smrt u Dalasu“ beogradskog umjetnika Zorana Naskovskog, jedinog umjetnika sa ovih prostora koji je izlagao u Vorholovom muzeju u Pitsburgu.

Tokom trajanja izložbe MSU RS priprema bogat i sadržajan prateći program u okviru kojeg će publika imati priliku da uživa u igranim i dokumentarnim filmovima, prisustvuje predavanju dr Dejvida Lubina, profesora istorije umjetnosti, filma i popularne kulture sa američkog univerziteta Šarlot S. Veber, ali i da u okviru postavke u Muzeju izradi svoj „vorholovski“ portret u stilu Džeki Kenedi.