Banjaluka: Ispunjeni uslovi za grijanje, radijatori i dalje hladni!

„Toplana“ a.d. Banja Luka danas će u popodnevnim časovima, izvršiti „toplu probu“ odnosno biće pušteno grijanje kako bi, sada kada je sistem napunjen vodom, još jednom provjerili sve instalacije i proizvodnu opremu.

Kako je navedeno iz ovog preduzeća, gradska Toplana u potpunosti je spremna za početak grejne sezone, ali nema odgovora kada će zvanično početi grijanje u Banjaluci.

Za sada sve ostaje na probi instalacija kako bi se otklonili eventualni kvarovi na instalacijama.

“Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Međutim, prema Odluci o opštim uslovima za isporuku toplotne energije, usvojenoj 2013.godine, ukoliko temperature tri dana zaredom budu ispod 12 stepeni sa tendencijom pada, mjerena u 21 čas, mi ćemo sa grijanjem krenuti ranije”, još jednom je ponovljeno iz Toplane.

A prema podacima Hidrometeorološkog zavoda RS uslovi za puštanje grijanja u Banjaluci su ispunjeni. Kako navode meteorolozi već četiri večeri temperatura u 21 čas bila je 12 stepeni ili niža.

Pregled temperatura izmjerenih u 21 čas po danima:

28.98. 11,4 stepeni C

29.09. 12,2 stepena C

30.09. 11,6 stepeni C

01.10. 10,4 stepeni C.

Dežurni meteorolog Milica Đurđević rekla je za ATV da je prosječna temperatura izmjerena posljednih dana niža od prosječne i da odgovara početku novembra.

Da je stvarno zahladilo, te da su opravdana negodovanja građana zbog hladnih radijatora dokazuju i jutarnje temperatute koje su izmjerili meteorolozi u Banjauci:

28.09. 8,4 stepeni C

29.09. 6,6 stepeni C

30.09. 3,9 stepeni C

01.10. 3,2 stepena C

02.10 4,2 stepena C.

Niske temperatute vazduha natjerale su u posljednjih nekoliko dana Banjalučane da zagrijavaju svoje stanove i kuće, barem u jutarnjim i večernjim časovima. I oni koji su na sistemu gradske Toplane, kako su rekli, zbog hladnih radijatora bili su prinuđeni da se dogrijavaju grijalicama. Oni koji imaju vlastito grijanje počeli su sa loženjem. U Sarajevu je počelo zagrijavanje stanova pa su radijatori od petka topli.

