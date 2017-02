Banjaluka: Grad kaznio TOBL zbog neuklanjanja klizališta

Grad Banjaluka je kaznio sopstvenu organizaciju zbog činjenice da iz Turističke organizacije nisu reagovali i na vrijeme uklonili ledenu površinu iz strogog centra.

Naime, Turistička organizacija grada kažnjena je sa 500, a njen direktor Ostoja Barašin, kao odgovorno lice, sa 200 maraka.

Prema potpisanom ugovoru, izvođač je klizalište trebalo da skloni nakon 20. januara.

Ostoja Barašin tvrdi da su kažnjeni zbog “ćutanja administracije”.

“Dozvolu za klizalište smo imali do 20. januara i na vrijeme smo tražili da se ona produži do kraja februara. Komunalna policija je Turističku organizaciju, na čelu sa mnom, kaznila 24. januara, a mi smo tek deset dana kasnije od Odjeljenja za komunalne poslove dobili zvanični odgovor da je naš zahtjev odbijen. To znači da je kazna stigla u vrijeme dok je zahtjev za produžetak rada još bio u postupku”, kaže Barašin, iznenađen ovim potezom nadležnih.

Iako je šokiran, nije, kaže, htio da koristi pravo na žalbu, obje kazne je platio, ali ga je ovakav postupak gradske administracije ostavio bez komentara, piše “EuroBlic“.

U Komunalnoj policiji navode da je saglasnost za postavljanje klizališta, sa pratećim sadržajem, Turističkoj organizaciji izdalo Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja, na period od 28. novembra do 20. januara.

“Kontrolom od 24. januara utvrđeno je da Turistička organizacija nije uklonila klizalište, zbog čega su kažnjeni i doneseno je rješenje za uklanjanje u roku od 15 dana i dovođenje površine u prvobitno stanje”, navode u resornom Odjeljenju.

Dodali su da Gradska uprava neće ići sa prinudnim uklanjanjem, s obzirom na to da su radnici već počeli da sklanjaju konstrukciju klizališta iz parka “Petar Kočić”.

Od ovog problema u komunikaciji između gradskih institucija, korist je, čini se, imala jedino firma, koja je postavila klizalište i građanima naplaćivala njegovo korišćenje, a “račun” je na kraju platila Turistička organizacija grada.

Uslovi Gradske uprave

Ledena površina se prostirala na 500 kvadratnih metara, bila je postavljena u sklopu “Zimzograda”, a procenjuje se da ga je koristilo na stotine zaljubljenika u ovaj ledeni sport.

Iz Gradske uprave su ranije kazali da su postavili uslov izvođaču da se, kada se završi “Zimzograd”, zelena površina u parku “Petar Kočić” mora vratiti u prvobitno stanje.